Самое опасное существо на планете весит меньше грамма — и живёт рядом с вами: хищники отдыхают

Комары признаны самым смертоносным животным для человека — данные ВОЗ

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире, полном хищников — акул, львов, медведей, — трудно поверить, что главным врагом человека остаётся крошечный, почти невидимый на первый взгляд комар. Однако статистика неумолима: каждый год именно эти насекомые становятся причиной гибели более миллиона человек по всему миру.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Животные

Убийственная статистика

Для сравнения: акулы убивают около 10 человек в год, медведи — не больше одного. А вот комары ежегодно становятся причиной смерти сотен тысяч людей, перенося опаснейшие инфекции. Лидером среди них остаётся малярия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она уносит порядка 600 000 жизней ежегодно — в основном в странах Африки к югу от Сахары.

Комары заражают людей: паразиты под кожей

Главные виновники распространения малярии — самки комаров рода Anopheles. Во время укуса они передают человеку плазмодиев — микроскопических паразитов, вызывающих болезнь. Наибольшую угрозу она представляет для маленьких детей и беременных женщин, особенно в условиях плохого медицинского обслуживания.

Современная борьба с древним врагом

Даже несмотря на наличие эффективных мер профилактики и лечения — от антималярийных препаратов до противомоскитных сеток и вакцин, — малярия по-прежнему остаётся глобальной угрозой. Климатические изменения способствуют расширению ареала обитания комаров, а международный туризм помогает им распространяться ещё быстрее.

Не только малярия: арсенал комаров шире, чем кажется

Стоит помнить, что малярия — не единственное заболевание, передающееся через укусы комаров. Эти насекомые переносят также вирусы денге, жёлтой лихорадки, чикунгуньи, Западного Нила и другие инфекции. Темпы распространения этих болезней растут, делая комара одним из самых опасных врагов человечества в XXI веке.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых .

