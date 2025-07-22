Убивает, но не ест: зачем рыба-хищник истребляет других хищников

Каранкс таранит акул до смерти — биологи зафиксировали агрессию хищника

3:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все уверены: если в океане кто-то и опасен — это акула. Белая, тигровая, неважно. Но есть под водой хищник поярче — не такой известный, зато куда более брутальный. Знакомьтесь: гигантский каранкс. Рыба, которая буквально бодает акул до смерти. А иногда и людей. Не потому что голодна, а просто… ну вот характер у неё такой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Каранкс атакует акулу

Рыба с тестостероном в жабрах

Жёлтопёрый каранкс, он же улуа — будто бы рыбий вариант бодибилдера с нулевым чувством юмора. Представьте: 1,8 метра в длину, почти 80 кило мускулов, скорость до 60 км/ч и повадки хулигана с переулка. У него хищный прищур, внезапные приступы агрессии и абсолютная уверенность в своей правоте. Увидел кого-то — атакуй. Даже если это акула.

Вор, охотник и рэкетир

Улуа — вершина пищевой цепочки в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Причём охотится он как мастер-вор:

выжидает момент, пока другой хищник спугнёт добычу;

вылетает из укрытия и крадёт жертву прямо у акулы или морского котика;

развивает такую скорость, что "пострадавший" не успевает и пикнуть.

А иногда собираются в стаю и устраивают погоню — адреналин, зубы, вспышки чешуи. Всё как в блокбастере.

Охотник на птиц. Серьёзно

Улуа не останавливается на рыбах. Он охотится на птиц. Настоящая рыба-математик: просчитывает траекторию, скорость, массу будущей жертвы и… прыг! — в воздух. Результат — пернатый обед. Особенно страдают наивные крачки. Взрослые уже знают: на поверхности воды лучше не расслабляться, если рядом каранксы.

Тотальный контроль зоны

Каждая рыба охраняет участок до 9 километров — рифы, побережья, лагуны. Патрулирует регулярно, разгоняет конкурентов и устраивает таран в стиле "лоб в жабры". Даже акулы не всегда выживают после таких разборок. Интересно, что улуа не ест побеждённых. Это не обед — это доминирование.

Детство без нежности

Размножаются улуа без сантиментов: самки мечут икру, самцы мимоходом оплодотворяют. А дальше — как хочешь. Мальки маскируются в щупальцах медуз, чтобы не стать закуской. Через три года из малыша 6 мм вырастает 50-сантиметровый бандит, готовый к своей охоте.

Люди — единственные, кто может его поймать

Раньше каранксов ловили промыслом: в начале XX века — более 300 тонн в год, к 2000-м — всего 45 тонн. Официального запрета на ловлю нет, но популяция падает. Хорошо хоть, рыбаки-спортсмены начали отпускать улов после фотосессии.

А зря — иногда улуа берёт реванш. Один подводный охотник получил от "добычи" заряд в грудь — с переломом рёбер и потерей достоинства.

Есть или не есть — вот в чём вопрос

Есть улуа — занятие рискованное. В мясе некоторых особей накапливается сигуатоксин — яд, от которого не спасёт никакая аптечка. Поражение нервной системы, сыпь, слабость — и всё это без обратного билета. Поэтому каранкса лучше отпустить. И себе спокойнее, и океану полезнее.

Уточнения

Кара́нксы или кара́нги (лат. Caranx), — род морских лучепёрых рыб из семейства ставридовых. В состав рода включают 18 видов.

