Лягушка-росомаха: зачем она ломает себе кости и отращивает волосы

Волосатая лягушка ломает себе пальцы, чтобы выпустить костяные когти для защиты

6:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Среди обитателей тропических лесов Центральной и Западной Африки есть существо, достойное фильма о супергероях. Это волосатая лягушка (Trichobatrachus robustus), известная также как лягушка-росомаха. Её отличают два уникальных качества: способность отращивать подобие волос и выпускать острые костяные когти… через собственную кожу. Разберёмся, зачем ей всё это нужно и почему она по праву считается одной из самых необычных амфибий в мире.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лягушка-росомаха ( trichobatrachus robustus)

Откуда она взялась и как выглядит

Лягушка-росомаха обитает в Камеруне, Габоне, Анголе, Нигерии и других странах региона. Её можно встретить в тропических лесах у горных рек и ручьёв, а также на чайных плантациях и в других окультуренных ландшафтах — если там есть быстрые чистые потоки.

Это довольно крупная бесхвостая амфибия: самцы достигают 13 см, самки — до 11 см. Голова у неё широкая, с вертикальными зрачками и выраженной барабанной перепонкой. Цвет — от оливкового до бурого, по спине идёт тёмная полоса с чёрными краями, а бока и лапы окрашены в чёрный.

Волосы, которые дышат

Самцы Trichobatrachus robustus в период размножения обзаводятся "волосами" — длинными нитевидными кожными выростами на боках и задних лапах. Несмотря на вид, это не настоящие волосы, а особые органы дыхания. Каждый вырост пронизан кровеносными сосудами и увеличивает площадь кожи, через которую происходит газообмен.

Зачем такие странности? Всё просто: во время брачного сезона самцы почти не покидают воду — они охраняют кладку икры, и им нужно как-то компенсировать дефицит кислорода. "Волосы" помогают дышать прямо через кожу, как временные внешние жабры.

"Это не эстетика — это биология: чем больше поверхность, тем больше кислорода в кровь", — отмечают герпетологи из Кембриджа.

Когти из костей: суперсила или отчаянный шаг

Но главное, что принесло этой лягушке славу — её когти. Да, у неё есть острые, как у хищника, когти. Но не из кератина, как у млекопитающих, а из собственных костей. И чтобы выпустить их, лягушка… ломает себе пальцы.

Механизм выглядит так: под кожей задней лапы в состоянии покоя находится костяной шип, соединённый с мышцей. При угрозе мышца тянет коготь, он ломается у основания и прорывает кожу, вырываясь наружу. Получается натуральное холодное оружие.

Такие когти — не украшение и не для охоты. Это чистая защита. При захвате хищником лягушка начинает яростно драться, нанося болезненные раны. Местные охотники в Камеруне даже используют копья или мачете, чтобы не рисковать руками.

Как они дышат и почему почти не пользуются лёгкими

Как и многие земноводные, волосатая лягушка полагается не на лёгкие, а на кожное дыхание. Её кожа тонкая, пронизанная сосудами, и идеально приспособлена для газообмена. А "волоски" на теле у самцов ещё больше увеличивают площадь поглощения кислорода.

Особенно это важно в холодных горных потоках, где кислорода в воде много, но доступ к воздуху ограничен. Пока самец охраняет икру, он может часами не всплывать — благодаря этим временным органам дыхания.

Как размножаются лягушки-росомахи

В период спаривания самцы становятся заметно агрессивнее и обзаводятся не только "волосками", но и шершавыми участками на лапах — с их помощью они удерживают самку во время спаривания. Икра откладывается на камни в потоках с сильным течением. После этого самка уходит, а самец остаётся, охраняя икру неделями.

Интересно, что самцы могут издавать призывные звуки с помощью особых резонаторов — своеобразное брачное пение, которое помогает привлечь партнёршу.

Хищные головастики с зубами

Маленькие волосатые лягушата — не милые безобидные головастики, а настоящие мини-хищники. У них есть острые роговые зубы, мощные мышцы и укреплённый череп. Эти адаптации позволяют им выживать в быстротекущей воде и охотиться на других мелких водных организмов.

"Головастики Trichobatrachus — это как подростки с повадками пираньи", — шутят герпетологи.

Такая стратегия — редкость среди амфибий, большинство которых питаются растениями или фильтруют органику из воды.

Что едят взрослые особи

Во взрослом возрасте лягушки-росомахи становятся активными охотниками. Их рацион включает насекомых, многоножек, пауков и других беспозвоночных. Зубов у них нет, поэтому добычу они заглатывают целиком.

Они важны для экосистемы, потому что регулируют численность насекомых и сами служат пищей для более крупных хищников. Также они — своеобразные "экологические индикаторы": если вода загрязняется, их численность резко падает.

Лягушка в культуре и на сковородке

У народа бакосси в Камеруне есть поверья, связанные с этой лягушкой. Считается, что она падает с неба и помогает женщинам забеременеть. Местные называют её "Эбод" и относятся с почтением — хотя и не отказываются от жареной лягушки на ужин.

Охота на лягушек — дело рискованное. Когти могут серьёзно поранить, поэтому охотятся на них с оружием. На рынках за пару средних особей просят около двух долларов, а иногда их продают и как экзотических домашних животных.

Необычный символ силы и выживания

Trichobatrachus robustus — редкий пример того, как природа может объединить самые неожиданные качества в одном существе: растительность, когти, мощные мышцы и поведение заботливого отца. Эта лягушка показывает, что даже в мире амфибий возможно всё - стоит только заглянуть в африканские джунгли.

Уточнения

Волосатая лягушка (лат. Trichobatrachus robustus) — земноводное семейства пискуньи. Вид получил название из-за плотно расположенных друг к другу лоскутков кожи ("волосы"), которые образуются у самцов в период размножения.

