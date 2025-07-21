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Динозавры возвращаются: охотник из прошлого ожил — такого никто не находил 180 миллионов лет

Палеонтологи впервые обнаружили мягкие ткани динозавра юрского периода
2:01
Зоосфера

Палеонтологи совершили настоящую сенсацию: впервые в истории науки были обнаружены мягкие ткани у древнего морского ящера — ихтиозавра, обитавшего в эпоху юрского периода. Речь идет о темнодонтозавре — гигантском представителе этой группы, достигающем до 10 метров в длину. Находка уникальна не только своим возрастом, но и исключительной степенью сохранности.

Древний ихтиозавр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний ихтиозавр

Окаменелый ласт и загадочные структуры

Исследователи обнаружили окаменелый передний ласт, где сохранились детали, которые прежде считались невозможными: отчетливо видны зазубренные края, а также загадочные хрящевые образования, получившие название хондродермы. Эти структуры ранее не встречались ни у одного известного современного или вымершего животного. Учёные полагают, что они выполняли специфическую функцию, связанную с охотой.

Хондродермы: оружие невидимого охотника

Согласно гипотезе авторов работы, хондродермы обеспечивали темнодонтозавру гидроакустическую скрытность — иными словами, помогали ему двигаться практически бесшумно. Это позволяло древнему хищнику подкрадываться к добыче, оставаясь незаметным в толще воды. А если учесть, что у этих существ были огромные глаза — адаптация к условиям тусклого света на глубине — перед нами вырисовывается образ совершенного ночного охотника юрского моря.

Прямая речь учёного

Это открытие способно радикально изменить наше понимание того, какими были ихтиозавры. Мы знали, что они были быстры и зрячие, но теперь у нас есть прямые доказательства уникальной адаптации мягких тканей.

Новая глава в истории палеонтологии

Это шаг к более полному пониманию эволюции морских рептилий и их образа жизни, а также редчайший шанс заглянуть в биологические тонкости существ, исчезнувших миллионы лет назад.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

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