Молчаливый крик питомца: эти признаки подскажут, что собака прощается

Понимание того, что жизнь любимого питомца подходит к концу, — это, без преувеличения, одно из самых тяжёлых испытаний для владельца. Но именно это знание позволяет окружить собаку максимальной заботой и любовью в её последние дни.
Каждая собака стареет по-своему, но есть ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:
Не менее важны и изменения в поведении:
Иногда признаки старения путаются с симптомами излечимых заболеваний, поэтому важно проконсультироваться с ветеринаром. Он поможет отличить естественное старение от состояния, требующего лечения, и подскажет, как облегчить состояние питомца.
Если лечения уже нет, что предложить, остаётся поддержка и уход. Обустройте спокойное, тёплое и мягкое место. Говорите с ним ласково, оставайтесь рядом. Поддержите не только физически, но и эмоционально.
Прощание с верным другом — это боль. Но быть рядом до самого конца — это проявление самой глубокой любви. Это возможность сказать ему "спасибо" и отдать часть той безусловной преданности, которую он дарил вам всю жизнь.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.