Город спит — и только он охотится: ночные кошмары Лос-Анджелеса с четырьмя лапами

Сет Райли рассказала, что активность горожан влияет на поведение диких животных

5:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лос-Анджелес — город, в котором тесно переплелись бетон и дикая природа. Здесь, среди 18 миллионов человек, по-прежнему выживают горные львы — одни из самых скрытных хищников Северной Америки. И чтобы сосуществовать с нами, они меняют не только маршруты, но и само расписание своей жизни.

Фото: archive.org by NaturesFan1226, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пума

Новое исследование, проведённое специалистами Калифорнийского университета в Дейвисе, Калифорнийского политехнического университета в Помоне и Службы национальных парков США, показало: пумы в окрестностях Лос-Анджелеса освоили тонкое искусство избегания человека.

Перестройка ради выживания

С 2011 по 2018 год зоологи наблюдали за 22 пумами, обитающими в горах Санта-Моника и других пригородных зонах. Хищники были снабжены GPS-ошейниками и акселерометрами, что позволило исследователям анализировать их перемещения и поведенческие изменения в деталях.

Оказалось, что пумы, живущие ближе к людям, стали почти полностью ночными — их активность значительно сместилась на тёмное время суток. Это контрастирует с поведением их сородичей из более удалённых участков, которые по-прежнему предпочитают сумерки и рассвет.

"Мы наблюдаем удивительную поведенческую гибкость. Эти животные адаптируются к человеческому присутствию, чтобы сохранить возможность использовать свои привычные территории", — отметил кандидат наук Калифорнийского университета в Дейвисе Элли Болас.

Город как фактор давления

Человеческое присутствие влияет на диких животных далеко не только прямыми угрозами, вроде автомобилей или загрязнения. Как показывают данные, даже рекреационная активность — бег, прогулки, пикники — способна существенно изменить распорядок жизни крупных хищников.

"Люди могут влиять на дикую природу куда сильнее, чем мы привыкли думать. Даже простая прогулка по парку способна создать напряжение", — пояснил руководитель отдела дикой природы Национального парка "Горы Санта-Моника" Сет Райли.

Особенно ярко это проявляется в таких местах, как Гриффит-парк — один из самых популярных парков Лос-Анджелеса. Здесь пумы кардинально перестраивают поведение, чтобы минимизировать риск встречи с человеком.

Пример, ставший символом

История "Голливудского кота" P22 стала символом городской адаптации. Этот самец пересёк две многополосные автострады, чтобы найти себе территорию в пределах городского парка. P22 стал героем множества публикаций, но сам предпочитал оставаться в тени — как в прямом, так и в переносном смысле. Он был вторым по степени ночной активности среди всех пум, участвовавших в исследовании.

Рекордсменом стал P41, живший в горах Вердуго — небольшом зелёном массиве, окружённом городской застройкой. Его территорию считали одной из самых малых в истории наблюдений за самцами пум, и, чтобы выжить, он был вынужден вести исключительно ночной образ жизни.

Самки действуют иначе

Интересно, что самки пум демонстрировали иные стратегии. В некоторых районах они становились более активными в светлое время суток. Исследователи связывают это с попытками избежать самцов, представляющих потенциальную угрозу для их потомства. В таких условиях самки выбирают риск столкновения с человеком, чтобы не встретиться с более опасным хищником.

Тонкая грань сосуществования

Пумы демонстрируют выдающиеся способности к адаптации, но сосуществование не может быть односторонним. Городская среда таит в себе множество вызовов для дикой природы — от оживлённых дорог до отравлений родентицидами и фрагментации среды обитания.

Исследование подчёркивает, что даже безобидные с нашей точки зрения действия — отдых, прогулки, езда на велосипеде — могут создавать дополнительную нагрузку на животных.

"Каждая наша активность влияет на то, сколько энергии пумы тратят на охоту, укрытие и просто на то, чтобы избежать встречи с человеком", — добавила Элли Болас.

Чему нас учит пума

Этот пример демонстрирует, что дикая природа не исчезает с наступлением урбанизации — она учится сосуществовать. Но способность хищников приспосабливаться не должна становиться оправданием нашей пассивности. Людям стоит осознавать последствия своей активности и помнить, что некоторые территории — это не только места для пикников, но и дома для диких животных.

Исследование напоминает: даже в густонаселённом мегаполисе возможно устойчивое сосуществование с хищниками. И от того, насколько мы готовы к компромиссам, зависит, останутся ли эти великолепные кошки рядом с нами — пусть и в тени.

Уточнения

Лос-А́нджелес — город на юге штата Калифорния, США.

