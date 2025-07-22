Опасные растения, которые нельзя держать рядом с кошкой

Как защитить кошку от отравления растениями — советы владельцам животных

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — настоящие гурманы в мире животных, и часто кажутся осторожными даже с едой. Однако, несмотря на их избирательность, отравления от домашних растений всё же случаются. Особенно подвержены риску молодые кошки, которые исследуют мир не из голода, а из чистого любопытства.

Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на дереве

Кошки и растения: чувствуют ли они, что ядовито

Если в вашем доме есть как кошка, так и комнатные растения, стоит задуматься об их совместимости. Некоторые цветы могут быть смертельно опасны даже при кратком контакте. Например, пыльца лилии может вызвать тяжёлое отравление. В числе других токсичных для кошек растений — алоэ вера, азалия, хризантема, нарциссы, тюльпаны и герань.

Что выбрать вместо ядовитых цветов

Если хочется украсить дом зеленью, но не подвергать питомца риску, выбирайте безопасные растения: калатею, орхидею или герберу. Они не причинят вреда кошке, даже если она решит поинтересоваться новым соседом на подоконнике.

Почему кошки вообще едят растения

Желание кошки грызть листву — не вредность. Это способ улучшить пищеварение и избавиться от шерсти, скопившейся в желудке после вылизывания. Поэтому важно не наказывать питомца за такое поведение, а просто убрать потенциально опасные растения в недоступное место.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



