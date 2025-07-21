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Мыть кота — не просто: одна ошибка сводит действие шампуня к нулю

Ошибки при использовании шампуня от блох могут навредить кошке — предупреждают ветеринары
1:43
Зоосфера

Выведение блох — важная часть ухода за питомцем, и шампунь может быть эффективным средством, если использовать его грамотно. Ошибка в применении легко сводит все усилия на нет, а в некоторых случаях даже вредит животному.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка

Как правильно использовать шампунь от блох для кошки

Прежде чем намочить шерсть, зафиксируйте кошку: одной рукой аккуратно, но уверенно поддерживайте её под животом. Это важно, чтобы питомец не вырвался и не поранился. Купание — стресс для большинства кошек, поэтому главное — спокойствие и уверенность со стороны хозяина.

Что нужно знать о нанесении шампуня

После смачивания шерсти нанесите средство, равномерно распределив его по телу. Голову и шею лучше оставить нетронутыми — именно в этих местах кожа особенно чувствительна. Не смывайте средство сразу: дайте ему подействовать. Обычно требуется 5-7 минут, но точное время указано в инструкции.

Завершающий этап: смыть, расчёсать, высушить
После ожидания тщательно смойте шампунь тёплой водой. Остатки средства на шерсти могут вызвать раздражение. Затем расчешите питомца и аккуратно высушите. Это завершает процедуру.

Почему нельзя использовать часто

Шампунь от блох содержит инсектициды. При частом применении они накапливаются, нарушая липидный слой кожи и блеск шерсти. Возможны аллергии и отравления. Поэтому такое средство — не регулярный уход, а эпизодическая мера. При признаках интоксикации немедленно обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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