Мыть кота — не просто: одна ошибка сводит действие шампуня к нулю

Ошибки при использовании шампуня от блох могут навредить кошке — предупреждают ветеринары

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выведение блох — важная часть ухода за питомцем, и шампунь может быть эффективным средством, если использовать его грамотно. Ошибка в применении легко сводит все усилия на нет, а в некоторых случаях даже вредит животному.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Как правильно использовать шампунь от блох для кошки

Прежде чем намочить шерсть, зафиксируйте кошку: одной рукой аккуратно, но уверенно поддерживайте её под животом. Это важно, чтобы питомец не вырвался и не поранился. Купание — стресс для большинства кошек, поэтому главное — спокойствие и уверенность со стороны хозяина.

Что нужно знать о нанесении шампуня

После смачивания шерсти нанесите средство, равномерно распределив его по телу. Голову и шею лучше оставить нетронутыми — именно в этих местах кожа особенно чувствительна. Не смывайте средство сразу: дайте ему подействовать. Обычно требуется 5-7 минут, но точное время указано в инструкции.

Завершающий этап: смыть, расчёсать, высушить

После ожидания тщательно смойте шампунь тёплой водой. Остатки средства на шерсти могут вызвать раздражение. Затем расчешите питомца и аккуратно высушите. Это завершает процедуру.

Почему нельзя использовать часто

Шампунь от блох содержит инсектициды. При частом применении они накапливаются, нарушая липидный слой кожи и блеск шерсти. Возможны аллергии и отравления. Поэтому такое средство — не регулярный уход, а эпизодическая мера. При признаках интоксикации немедленно обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



