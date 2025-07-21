Рвота у кошки после еды: возможно, вы допускаете одну из трёх частых ошибок

Быстрая еда и перекорм вызывают рвоту у кошек — предупреждение ветеринаров

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рвота у кошек — частое явление, но далеко не всегда это признак серьёзной патологии. Как объясняют ветеринары издания "Ветеринария и жизнь", в большинстве случаев проблема кроется в кормлении. И хотя очищение желудка от шерсти — естественная особенность кошачьего организма, есть как минимум три распространённые причины, связанные с рационом.

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Почему у кошки рвота: не всегда дело в болезни

Многие владельцы наполняют миску до краёв, рассчитывая на кошачье чувство меры. Но сухие гранулы при попадании в желудок увеличиваются в объёме примерно в семь раз. Если животное переедает, желудок не справляется, и организм реагирует рвотой, просто освобождая место.

Слишком быстрый приём пищи

Когда кошка ест слишком быстро, вместе с кормом она заглатывает воздух. Это приводит к вздутию и давлению в желудке. Особенно часто такое происходит, если в доме есть другие животные и питомец ест в спешке, опасаясь конкуренции. Переедание на фоне стресса — прямой путь к рвоте.

Резкая смена корма

Новая еда не всегда идёт на пользу. Резкая смена рациона может вызвать рвоту или диарею. Причина — непереносимость отдельных компонентов или белков, к которым организм не адаптирован. Перевод на новый корм должен быть постепенным.

Когда дело не в еде

Нельзя забывать и о медицинских причинах. У пожилых кошек часто встречаются гастрит и хронические заболевания почек, которые тоже могут вызывать рвоту. В таких случаях необходима диагностика и наблюдение у ветеринара.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



