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Проблема запахов и пятен: почему собака метит и как её отучить

Эксперт Беляева рассказала, что делать, если собака метит дома
2:13
Зоосфера

Проблема меток в доме — частый повод для обращения к кинологам и ветеринарам. Но чтобы эффективно помочь питомцу, нужно в первую очередь понять: почему он это делает? Метки — не вредность, а реакция на внешние и внутренние факторы.

Папийон
Фото: flickr.com by daveynin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Папийон

Как отучить собаку метить территорию: без наказаний и с пониманием

Возможных причин несколько:

— стресс,
— конфликты в семье,
— появление новых запахов или предметов,
— проблемы со здоровьем,
— гормональные изменения,
— попытка обозначить границы,
— половая охота.

Это не капризы, а инстинктивное поведение, в основе которого может лежать тревога или физиология.

Сначала — к ветеринару

Первый шаг — исключить проблемы со здоровьем. Необходимо сдать анализы и убедиться, что у собаки нет воспалений мочеполовой системы или гормональных нарушений. Если всё в порядке — переходим к корректировке поведения.

Антистресс и рутина

Поведение собаки — отражение среды. Оцените: сколько она спит, как гуляет, получает ли умственную нагрузку, чувствует ли себя в безопасности. Метки в доме часто говорят о стрессе. Решение — антистрессовая программа на 2 недели:

— структурированные прогулки,
— ежедневные ритуалы,
— ментальные игры,
— эмоциональная стабильность в доме.

Не ругайте собаку — это усиливает тревожность и только усугубляет ситуацию.

Работа с местами меток

Если питомец выбрал конкретное место, тщательно промойте его без агрессивной химии (нос у собак очень чувствителен). Временно ограничьте доступ к объекту. Параллельно продолжайте антистрессовую работу.

Кастрация: не панацея

Хозяева часто прибегают к кастрации, надеясь, что поведение изменится. Но это не гарантированный метод — решение должно приниматься вместе с ветеринаром после анализа конкретной ситуации.

А на улице — это норма

Важно помнить: метки вне дома — часть естественного собачьего поведения. Так кобели общаются с другими псами. Проблема начинается, если границы нарушаются в жилище.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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