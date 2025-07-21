Мягкие коготки могут обернуться стрессом: что ветеринары говорят об антицарапках

Мягкие силиконовые колпачки на когти — решение, которое кажется удобным для владельцев кошек. Они помогают защитить мебель, обои и даже кожу от острых когтей. Но ветеринары относятся к антицарапкам с настороженностью, ведь за внешней простотой скрываются серьёзные последствия для животного.
Антицарапки крепятся на когти с помощью специального клея. Они сделаны из мягкого силикона и не мешают росту когтя, но полностью лишают кошку возможности точить его, как заложено природой. В первые дни питомец может испытывать стресс, тревожность и попытки снять инородный предмет с лап.
Нарушение инстинктов и поведения
Даже спокойные кошки тяжело адаптируются к колпачкам. Они теряют чувствительность лап, им сложнее прыгать и уверенно двигаться. Природный инстинкт — точить когти, ощущать поверхность подушечками — оказывается подавлен. Вместо адаптации возникает молчаливое привыкание, которое может отразиться на психике.
Опасность для кошек, выходящих на улицу
Если питомец имеет доступ на улицу, антицарапки становятся прямой угрозой. В случае опасности кошка не сможет быстро вскарабкаться на дерево или отбиться — ведь гладкий силикон мешает зацепиться за поверхность. Такие колпачки в условиях улицы недопустимы.
Меньшее зло
Некоторые хозяева прибегают к хирургическому удалению когтей — это болезненная и необратимая процедура. В сравнении с ней антицарапки наносят меньший вред. Но даже этот "гаджет" стоит использовать с пониманием всех рисков и, по возможности, искать альтернативы: когтеточки, дрессировку, поведенческую коррекцию.
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