Перед тем как завести кошку, ответьте себе на эти 5 вопросов

Взять котёнка домой — это просто. А вот дать ему комфорт, заботу и стабильность — уже настоящее обязательство. Прежде чем принять решение, стоит понять, насколько вы готовы к ежедневному уходу за животным.
Корм и миска — это лишь минимум. Кошке нужно обустроенное пространство: когтеточки, домик, укромные места для отдыха, игровые комплексы. Всё это помогает ей реализовать естественные повадки и чувствовать себя в безопасности.
Гигиена и особенности породы
Некоторым кошкам требуется особый уход. Сфинксов нужно регулярно купать в тёплой воде с мягким шампунем, а мейн-кунов — вычёсывать несколько раз в неделю, чтобы избежать колтунов. Перед тем как завести породистого кота, важно изучить, к каким заболеваниям он может быть склонен.
Визиты к ветеринару — не по настроению
Кошке необходимы регулярные осмотры и вакцинация. Взрослым животным старше года достаточно посещения клиники раз в год, а вот пожилым, которым больше 11 лет, — раз в полгода. Это не только забота, но и профилактика серьёзных проблем.
Ответственность без скидок
Кошка — не игрушка и не интерьерный элемент. Это живое существо, которому нужно ваше внимание каждый день. Если вы не уверены, что готовы к такому уровню ответственности, лучше отложить решение и хорошо всё обдумать.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.