Вы делаете это не так: как часто на самом деле нужно кормить взрослую кошку

Вокруг питания домашних кошек существует множество заблуждений. Одно из них — что порцию нужно рассчитывать так, чтобы питомец съедал всё за один приём. Но ветеринары считают иначе: важно учитывать природные привычки животного, тип корма и режим, к которому кошка уже привыкла.
Если кошка питается сухим кормом, эксперты советуют оставлять его в миске с постоянным доступом. Это позволяет животному самостоятельно регулировать количество съедаемого. А вот консервированные продукты не стоит оставлять надолго: интервал между приёмами пищи не должен превышать 8-10 часов.
Сколько раз в день едят кошки
В дикой природе кошки охотятся по нескольку раз в день. Если перевести рацион в "мышиные" единицы, то взрослой особи нужно примерно от 6 до 10 мышей в сутки. Это говорит о том, что кошки приспособлены есть часто, но понемногу.
Переедание и контроль
Домашние кошки обычно не склонны к перееданию: они чувствуют насыщение и могут оставлять еду в миске. Однако нарушить этот механизм может неестественный график кормления, болезни или особенности поведения, сформированные человеком.
Какой режим выбрать
Если кошка привыкла есть 2-3 раза в день и чувствует себя хорошо — этого достаточно. Но при свободном доступе к корму и правильной дозировке она будет есть интуитивно, как и задумано природой.
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