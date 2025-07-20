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Вы делаете это не так: как часто на самом деле нужно кормить взрослую кошку

Кошек можно кормить чаще и понемногу — ветеринары о правильном режиме
1:36
Зоосфера

Вокруг питания домашних кошек существует множество заблуждений. Одно из них — что порцию нужно рассчитывать так, чтобы питомец съедал всё за один приём. Но ветеринары считают иначе: важно учитывать природные привычки животного, тип корма и режим, к которому кошка уже привыкла.

Как правильно кормить взрослую кошку: советы без мифов

Если кошка питается сухим кормом, эксперты советуют оставлять его в миске с постоянным доступом. Это позволяет животному самостоятельно регулировать количество съедаемого. А вот консервированные продукты не стоит оставлять надолго: интервал между приёмами пищи не должен превышать 8-10 часов.

Сколько раз в день едят кошки

В дикой природе кошки охотятся по нескольку раз в день. Если перевести рацион в "мышиные" единицы, то взрослой особи нужно примерно от 6 до 10 мышей в сутки. Это говорит о том, что кошки приспособлены есть часто, но понемногу.

Переедание и контроль

Домашние кошки обычно не склонны к перееданию: они чувствуют насыщение и могут оставлять еду в миске. Однако нарушить этот механизм может неестественный график кормления, болезни или особенности поведения, сформированные человеком.

Какой режим выбрать

Если кошка привыкла есть 2-3 раза в день и чувствует себя хорошо — этого достаточно. Но при свободном доступе к корму и правильной дозировке она будет есть интуитивно, как и задумано природой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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