Паук без гравитации: эксперимент, изменивший представление о жизни в космосе

Эксперимент с пауками в невесомости дал старт исследованиям координации у беспозвоночных

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже в условиях космоса пауки способны приспосабливаться и плести паутину. Это доказали эксперименты на борту "Скайлэб-3" в 1973 году, когда в невесомость отправили двух пауков-крестовиков — Арабеллу и Аниту. Инициатором стала школьница Джудит Майлз, предложившая идею в рамках образовательной программы NASA.

Фото: flickr.com by vastateparksstaff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паутина

Пауки на орбите: как они плетут сети в невесомости

Поначалу Арабелле было трудно: она ткала отдельные нити, но полноценной паутины не получалось. Однако спустя время паук смог адаптироваться и создать сложную конструкцию даже в условиях невесомости. Это стало важным шагом в изучении поведения беспозвоночных в космосе, несмотря на то, что оба паука не пережили миссию.

Что показали эксперименты на МКС

Позже на Международной космической станции учёные повторили опыты, на этот раз с пауками Trichonephila clavipes. Результат удивил: в невесомости их паутины были более симметричными, чем на Земле. Вероятно, в отсутствие гравитации пауки начинают ориентироваться иначе — возможно, опираясь на свет, вибрации или другие сенсорные сигналы.

Почему это важно

Эксперименты с пауками в космосе дают не только биологические наблюдения. Они позволяют по-новому взглянуть на работу нервной системы в непривычных условиях и открывают перспективы для исследований в нейробиологии, этологии и даже биоинженерии — от моделирования новых материалов до анализа моторных реакций живых организмов.

Уточнения

Гравита́ция — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

