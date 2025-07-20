Паук без гравитации: эксперимент, изменивший представление о жизни в космосе

Даже в условиях космоса пауки способны приспосабливаться и плести паутину. Это доказали эксперименты на борту "Скайлэб-3" в 1973 году, когда в невесомость отправили двух пауков-крестовиков — Арабеллу и Аниту. Инициатором стала школьница Джудит Майлз, предложившая идею в рамках образовательной программы NASA.
Поначалу Арабелле было трудно: она ткала отдельные нити, но полноценной паутины не получалось. Однако спустя время паук смог адаптироваться и создать сложную конструкцию даже в условиях невесомости. Это стало важным шагом в изучении поведения беспозвоночных в космосе, несмотря на то, что оба паука не пережили миссию.
Что показали эксперименты на МКС
Позже на Международной космической станции учёные повторили опыты, на этот раз с пауками Trichonephila clavipes. Результат удивил: в невесомости их паутины были более симметричными, чем на Земле. Вероятно, в отсутствие гравитации пауки начинают ориентироваться иначе — возможно, опираясь на свет, вибрации или другие сенсорные сигналы.
Почему это важно
Эксперименты с пауками в космосе дают не только биологические наблюдения. Они позволяют по-новому взглянуть на работу нервной системы в непривычных условиях и открывают перспективы для исследований в нейробиологии, этологии и даже биоинженерии — от моделирования новых материалов до анализа моторных реакций живых организмов.
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