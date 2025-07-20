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Они тоже залипают у экрана: что действительно привлекает собак в телевизоре

DTVS: лай и изображения животных привлекают внимание собак к экрану
1:39
Зоосфера

Многие хозяева включают телевизор своим питомцам, чтобы скрасить им одиночество. Но как выяснили учёные из Университета Оберна (США), не всё, что движется на экране, интересно собакам. У них — как и у людей — есть предпочтения, и универсального "собачьего ТВ" не существует.

Голубые глаза собаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голубые глаза собаки

Что смотрит собака, когда остаётся одна

В рамках исследования, где участвовали 453 владельца, специалисты разработали шкалу Dog Television Viewing Scale (DTVS). Выяснилось, что собаки в среднем проводят у экрана чуть больше 14 минут. Чаще всего их привлекают другие животные, особенно собаки. 45 % питомцев реагировали на лай и вой, а вот абстрактные шумы или резкие звуки вызывали тревогу у пугливых собак.

Движение — главный триггер

Собаки с возбудимым характером внимательно следили за движущимися объектами на экране. Интересно, что такие параметры, как возраст, порода или размер, почти не влияли на поведение. А вот темперамент — ключевой фактор. При этом, вопреки ожиданиям, внимание не угасает со временем — пёс может наблюдать за экраном столько же, сколько и в начале просмотра.

Телевидение для хвостов — не шутка

Исследование даёт старт развитию персонализированных мультимедийных решений для собак — от расслабляющих видеопрограмм до развивающих роликов и интерактивных игр. Подход к телевидению для питомцев может стать не просто развлечением, а способом поддержки ментального комфорта.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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