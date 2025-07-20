Они тоже залипают у экрана: что действительно привлекает собак в телевизоре

Многие хозяева включают телевизор своим питомцам, чтобы скрасить им одиночество. Но как выяснили учёные из Университета Оберна (США), не всё, что движется на экране, интересно собакам. У них — как и у людей — есть предпочтения, и универсального "собачьего ТВ" не существует.
В рамках исследования, где участвовали 453 владельца, специалисты разработали шкалу Dog Television Viewing Scale (DTVS). Выяснилось, что собаки в среднем проводят у экрана чуть больше 14 минут. Чаще всего их привлекают другие животные, особенно собаки. 45 % питомцев реагировали на лай и вой, а вот абстрактные шумы или резкие звуки вызывали тревогу у пугливых собак.
Движение — главный триггер
Собаки с возбудимым характером внимательно следили за движущимися объектами на экране. Интересно, что такие параметры, как возраст, порода или размер, почти не влияли на поведение. А вот темперамент — ключевой фактор. При этом, вопреки ожиданиям, внимание не угасает со временем — пёс может наблюдать за экраном столько же, сколько и в начале просмотра.
Телевидение для хвостов — не шутка
Исследование даёт старт развитию персонализированных мультимедийных решений для собак — от расслабляющих видеопрограмм до развивающих роликов и интерактивных игр. Подход к телевидению для питомцев может стать не просто развлечением, а способом поддержки ментального комфорта.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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