Они тоже залипают у экрана: что действительно привлекает собак в телевизоре

DTVS: лай и изображения животных привлекают внимание собак к экрану

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева включают телевизор своим питомцам, чтобы скрасить им одиночество. Но как выяснили учёные из Университета Оберна (США), не всё, что движется на экране, интересно собакам. У них — как и у людей — есть предпочтения, и универсального "собачьего ТВ" не существует.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голубые глаза собаки

Что смотрит собака, когда остаётся одна

В рамках исследования, где участвовали 453 владельца, специалисты разработали шкалу Dog Television Viewing Scale (DTVS). Выяснилось, что собаки в среднем проводят у экрана чуть больше 14 минут. Чаще всего их привлекают другие животные, особенно собаки. 45 % питомцев реагировали на лай и вой, а вот абстрактные шумы или резкие звуки вызывали тревогу у пугливых собак.

Движение — главный триггер

Собаки с возбудимым характером внимательно следили за движущимися объектами на экране. Интересно, что такие параметры, как возраст, порода или размер, почти не влияли на поведение. А вот темперамент — ключевой фактор. При этом, вопреки ожиданиям, внимание не угасает со временем — пёс может наблюдать за экраном столько же, сколько и в начале просмотра.

Телевидение для хвостов — не шутка

Исследование даёт старт развитию персонализированных мультимедийных решений для собак — от расслабляющих видеопрограмм до развивающих роликов и интерактивных игр. Подход к телевидению для питомцев может стать не просто развлечением, а способом поддержки ментального комфорта.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



