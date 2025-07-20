Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний чек на пиво в России ощутимо вырос
Полина Диброва развеяла слухи о расставании с мужем Дмитрием
30 атак, 11 жертв и миллионы евро: анатомия кризиса с акулами в Индийском океане
7 способов разделить пространство без перегородок
Путешественников предупреждают: один и тот же жест может означать разное в Италии и Испании
Китайский рынок спас седаны от исчезновения - оплот седанов на Востоке
Как хранить салат, чтобы он оставался свежим — советы повара
Пухлые губы без инъекций: секрет корейской техники макияжа
Иностранные фехтовальщики не хотят видеть россиян своими соперниками

Псы с маршрутами в голове: как собаки превратились в пассажиров подземки

В Москве собаки передвигаются на метро по устойчивым маршрутам — очевидцы
1:28
Зоосфера

В московской подземке можно встретить необычных пассажиров — бездомных собак, которые освоили метро не хуже горожан. Они ездят по нужным маршрутам, терпеливо ждут свою станцию и ловко ориентируются в толпе. Этот феномен не теряет актуальности с 2008 года, когда на него впервые обратили внимание СМИ.

метро
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
метро

Метропсы: как бездомные собаки покорили московское метро

Для животных подземка стала местом, где можно найти тепло, безопасность и еду. Постоянное взаимодействие с людьми сформировало у них устойчивые поведенческие привычки. Собаки ассоциируют поездки с конкретной целью — как правило, добраться до районов, где их подкармливают.

Как они запоминают маршруты

Метропсы ориентируются по визуальным и звуковым сигналам: узнают станции по объявлениям, запахам и даже типу освещения. Некоторые очевидцы рассказывают, что псы регулярно выходят у одних и тех же магазинов — там, где им дают еду. Это говорит не только об интеллекте, но и о высокой степени адаптации к городской среде.

Связь без слов

Такая поведенческая пластичность создаёт уникальную форму сосуществования между городом и его уличными жителями. Метропсы стали частью городской экосистемы — живым подтверждением того, как животные могут приспосабливаться к ритму мегаполиса.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Основные правила похудения: как питание, режим и стресс влияют на вес
Китайский экспорт редкоземельных магнитов в США: что стоит за ростом в 660%
Плавитесь от жары? Не сдавайтесь: даже в знойные дни можно тренироваться безопасно
Стеновые панели для кухни: виды, особенности и советы по выбору
ВОЗ: комар остаётся самым опасным животным на планете — более 1 млн жертв в год
В июле капусту защищают от жары раствором с борной кислотой и йодом
Почему инвесторы забывают о главном: секрет успеха гостиницы в её прачечной
Названы 10 авто с наибольшим падением цены — в списке четыре Tesla
Полярный вихрь меняет поведение из-за таяния арктических льдов
Порядок исполнения пенальти могут пересмотреть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.