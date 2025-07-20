Псы с маршрутами в голове: как собаки превратились в пассажиров подземки

В Москве собаки передвигаются на метро по устойчивым маршрутам — очевидцы

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В московской подземке можно встретить необычных пассажиров — бездомных собак, которые освоили метро не хуже горожан. Они ездят по нужным маршрутам, терпеливо ждут свою станцию и ловко ориентируются в толпе. Этот феномен не теряет актуальности с 2008 года, когда на него впервые обратили внимание СМИ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) метро

Метропсы: как бездомные собаки покорили московское метро

Для животных подземка стала местом, где можно найти тепло, безопасность и еду. Постоянное взаимодействие с людьми сформировало у них устойчивые поведенческие привычки. Собаки ассоциируют поездки с конкретной целью — как правило, добраться до районов, где их подкармливают.

Как они запоминают маршруты

Метропсы ориентируются по визуальным и звуковым сигналам: узнают станции по объявлениям, запахам и даже типу освещения. Некоторые очевидцы рассказывают, что псы регулярно выходят у одних и тех же магазинов — там, где им дают еду. Это говорит не только об интеллекте, но и о высокой степени адаптации к городской среде.

Связь без слов

Такая поведенческая пластичность создаёт уникальную форму сосуществования между городом и его уличными жителями. Метропсы стали частью городской экосистемы — живым подтверждением того, как животные могут приспосабливаться к ритму мегаполиса.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



