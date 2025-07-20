Крошечный убийца: это животное ежегодно уносит миллионы жизней

ВОЗ: комар остаётся самым опасным животным на планете — более 1 млн жертв в год

В мире, где живут акулы, львы и медведи, звание самого опасного животного принадлежит вовсе не хищнику. На первом месте — комар. Этот крошечный насекомый ежегодно становится причиной смерти более миллиона человек по всему миру.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Комар

Самое опасное животное планеты: маленькое, но смертельно эффективное

Акулы убивают не более 10 человек в год, медведи — максимум одного. Комары же переносят заболевания, от которых ежегодно погибают сотни тысяч. Самую серьёзную угрозу представляет малярия: по данным ВОЗ, она уносит около 600 000 жизней в год, в основном в странах Африки к югу от Сахары.

Как комары убивают

Опасность представляют самки комаров рода Anopheles. При укусе они передают паразитов — плазмодиев, вызывающих малярию. Особенно подвержены заболеванию дети до пяти лет и беременные женщины. Но малярия — не единственная угроза. Комары также распространяют денге, жёлтую лихорадку, вирус Западного Нила, чикунгунью и другие инфекции.

Почему опасность растёт

Несмотря на существующие меры защиты — от сеток до вакцин — комары продолжают распространяться. Климатические изменения расширяют их ареал, а международные поездки способствуют заносу инфекций в новые регионы. Это делает борьбу с малярией и другими заболеваниями задачей глобального масштаба.

Угроза XXI века

Комар — не просто насекомое, а системная биологическая угроза. В эпоху высоких технологий и глобальных связей именно он остаётся главным врагом человечества: тихим, незаметным и смертоносным.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

