Пять зон, которых лучше не касаться у даже самой ласковой собаки

Где нельзя гладить собаку: эти прикосновения могут спровоцировать стресс у вашей собаки

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что собаки любят, когда их гладят. Но знаете ли вы, что некоторые прикосновения могут вызвать у них не радость, а тревогу или даже страх? Особенно, если речь не о вашей собственной собаке. Ниже — пять зон, которых лучше избегать, чтобы не спровоцировать негативную реакцию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

Не трогай здесь! 5 зон на теле собаки, которых лучше избегать

1. Лапы

Удивительно, но именно лапы — одно из самых чувствительных мест у собаки. Они насыщены нервными окончаниями, и прикосновения сюда могут быть для питомца неприятными. Даже знакомый человек может вызвать рефлекторную реакцию — собака попросту отдёрнет лапу.

2. Голова и морда

Гладить собаку по голове — обычное желание человека, но не самой собаки. Особенно это касается незнакомцев. Когда рука приближается сверху, животное может почувствовать угрозу и попытаться увернуться. Особенно это актуально для пугливых или плохо социализированных собак.

3. Уши

Да, некоторым собакам действительно приятно, когда им массируют уши. Но в целом это место очень чувствительное, и при малейшем раздражении — например, при воспалении — прикосновения будут болезненными. Если собака не даёт прикасаться к ушам, лучше не настаивать.

4. Основание хвоста

Нижняя часть спины и зона у корня хвоста у многих собак вызывает дискомфорт при прикосновении. В лучшем случае — это будет просто неприятно. В худшем — собака может воспринять жест как потенциальную угрозу и начать защищаться.

5. Живот

Лежать на спине с открытым животом — не всегда приглашение к ласке. Часто это означает подчинение или попытку избежать конфликта. Особенно если собака лежит так перед незнакомцем. Поглаживание в такой момент может вызвать стресс и напряжение.

Как понять, что собаке не нравится прикосновение?

Следите за её поведением. Если собака поворачивает голову в сторону, моргает, облизывается, уводит уши назад или начинает зевать — это сигналы дискомфорта.

Используйте технику "погладил — остановился — снова погладил": если после паузы собака сама просит продолжения, значит, ей действительно приятно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

