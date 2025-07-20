Мирный гигант, о котором никто не предупреждает: загадка самой большой рыбы в океане

Гигантская акула признана крупнейшей рыбой у берегов Великобритании

3:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эти морские гиганты — вторые по величине среди всех акул на планете. Несмотря на свои размеры, они не хищники, а мирные фильтраторы, питающиеся микроскопическими существами — зоопланктоном.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плавник

Кто такие гигантские акулы

Гигантская акула — самая крупная рыба, обитающая в водах Великобритании. По длине она может достигать размеров двухэтажного автобуса (до 10 метров), а её вес — около 7 тонн. Но несмотря на внушительные габариты, её поведение никак не подтверждает образ морского чудовища. Это один из самых настоящих "мирных гигантов" океана.

Они не представляют угрозы человеку и ведут исключительно спокойный образ жизни, предпочитая холодные и умеренные воды по всему миру.

Где их можно встретить

В водах Великобритании гигантские акулы наиболее заметны с апреля по октябрь. Наиболее популярные "горячие точки" для наблюдения:

Юго-запад Корнуолла

Остров Мэн

Западное побережье Шотландии

Минч (между Внешними Гебридами и островом Скай)

Солуэй-Ферт

Внутренние Гебриды

В среднем на острове Мэн наблюдают около 332 гигантских акул в год!

Как узнать гигантскую акулу

У этих рыб выпуклые носы, крупные спинные плавники и мощные хвосты. Часто можно наблюдать, как они плывут у самой поверхности с широко раскрытым ртом — именно так они добывают себе пищу.

Чем они питаются

Несмотря на родство с белыми акулами, рацион у гигантских акул отличается кардинально: они питаются крошечными организмами — зоопланктоном. Это микроскопические рачки, личинки моллюсков и икринки рыб, обитающие в толще воды.

Как работает фильтрация пищи

Плавая со скоростью около 2 узлов, акула заглатывает массу воды, отфильтровывая из неё пищу при помощи жаберных тычинок, покрытых слизью. За час она может профильтровать объём воды, сопоставимый с олимпийским бассейном.

Срок жизни

Самки достигают половой зрелости только к 20 годам, а самцы — в 12-16 лет. Предполагается, что средняя продолжительность жизни гигантской акулы — более 50 лет. Самки рожают живых детёнышей, называемых "малышами", но места их рождения остаются загадкой.

Есть ли у них враги

Основные опасности — это более крупные акулы и косатки. Но главная угроза исходит от человека: рыболовные сети, столкновения с лодками и охота за плавниками.

Угроза исчезновения

Да. Международный союз охраны природы включил гигантских акул в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Их численность сильно сократилась в XX веке из-за промышленного вылова.

Как их защищают

В Великобритании и ЕС действует множество законов и инициатив:

Закон о дикой природе и сельской местности 1981 года

Закон об охране природы (Шотландия) 2004 года

Общая политика ЕС в области рыболовства

Программа по сохранению биоразнообразия Великобритании

На международном уровне:

МСОП — контроль и защита вида

СИТЕС — регулируемая торговля

КМВ — защита мигрирующих видов

ЮНКЛОС — международное сотрудничество по охране

Уточнения

Гига́нтская аку́ла — крупная пелагическая акула из отряда ламнообразных.

