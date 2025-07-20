Мирный гигант, о котором никто не предупреждает: загадка самой большой рыбы в океане

Эти морские гиганты — вторые по величине среди всех акул на планете. Несмотря на свои размеры, они не хищники, а мирные фильтраторы, питающиеся микроскопическими существами — зоопланктоном.
Гигантская акула — самая крупная рыба, обитающая в водах Великобритании. По длине она может достигать размеров двухэтажного автобуса (до 10 метров), а её вес — около 7 тонн. Но несмотря на внушительные габариты, её поведение никак не подтверждает образ морского чудовища. Это один из самых настоящих "мирных гигантов" океана.
Они не представляют угрозы человеку и ведут исключительно спокойный образ жизни, предпочитая холодные и умеренные воды по всему миру.
В водах Великобритании гигантские акулы наиболее заметны с апреля по октябрь. Наиболее популярные "горячие точки" для наблюдения:
В среднем на острове Мэн наблюдают около 332 гигантских акул в год!
У этих рыб выпуклые носы, крупные спинные плавники и мощные хвосты. Часто можно наблюдать, как они плывут у самой поверхности с широко раскрытым ртом — именно так они добывают себе пищу.
Несмотря на родство с белыми акулами, рацион у гигантских акул отличается кардинально: они питаются крошечными организмами — зоопланктоном. Это микроскопические рачки, личинки моллюсков и икринки рыб, обитающие в толще воды.
Плавая со скоростью около 2 узлов, акула заглатывает массу воды, отфильтровывая из неё пищу при помощи жаберных тычинок, покрытых слизью. За час она может профильтровать объём воды, сопоставимый с олимпийским бассейном.
Самки достигают половой зрелости только к 20 годам, а самцы — в 12-16 лет. Предполагается, что средняя продолжительность жизни гигантской акулы — более 50 лет. Самки рожают живых детёнышей, называемых "малышами", но места их рождения остаются загадкой.
Основные опасности — это более крупные акулы и косатки. Но главная угроза исходит от человека: рыболовные сети, столкновения с лодками и охота за плавниками.
Да. Международный союз охраны природы включил гигантских акул в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Их численность сильно сократилась в XX веке из-за промышленного вылова.
В Великобритании и ЕС действует множество законов и инициатив:
На международном уровне:
Гига́нтская аку́ла — крупная пелагическая акула из отряда ламнообразных.
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