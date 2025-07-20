Город под прицелом: в небе завёлся хищник с суперспособностями — и никто не может его остановить

Сапсаны адаптировались к жизни в городах Великобритании

3:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если бы существовала олимпийская дисциплина по воздушной охоте — сапсан бы стал безоговорочным чемпионом. Эта поразительная птица не просто умеет быстро летать — она совершает стремительные пикирующие атаки со скоростью до 290 км/ч, и делает это с такой точностью и грацией, что оставляет в восторге даже самых опытных орнитологов.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица

Король неба: внешний вид и габариты

Сапсаны — довольно крупные птицы. Их длина составляет 39-50 см, а размах крыльев может достигать 115 см. Самки заметно крупнее самцов: в среднем вес колеблется от 600 до 1300 граммов. Их узнаваемый силуэт дополняют тёмная "маска" на лице и полосатая грудь, а сине-серая спина делает их особенно изящными в полёте.

Среда обитания

Это настоящие космополиты: они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и насчитывают не менее 17 подвидов. В Великобритании сапсаны раньше гнездились в прибрежных и горных районах, но теперь всё чаще выбирают города. Для них бетонные джунгли с высотками и электровышками стали идеальной заменой скалам.

Возвращение в небо

В 1960-х годах популяция сапсанов в Великобритании достигла критически низкого уровня — всего 385 пар. Сегодня же насчитывается около 1750 пар, что внушает надежду на фоне общего сокращения численности диких видов.

Городские охотники

Сапсаны стали символом адаптации. Они не только живут в мегаполисах, но и охотятся прямо в их центре. Их жертвами чаще всего становятся сизые голуби и скворцы — птицы, которых предостаточно в городах. В дикой природе они предпочитают золотистых ржанок, тетеревов или морских птиц.

Но рацион сапсанов может удивить своей непредсказуемостью. В Дерби однажды нашли в гнезде полярную крачку, а в Бате пара сапсанов охотилась на коростеля.

Охота

Техника охоты сапсана — это настоящее искусство. Он складывает крылья и хвост, превращаясь в живую каплю, и устремляется вниз в головокружительном пике. Удар когтями настолько мощный, что часто убивает добычу мгновенно. Если же жертва ещё жива — хищник завершает охоту с помощью "теменного зуба" на клюве, которым ломает ей шею.

Уникальные адаптации

Скоростное пикирование сопряжено с колоссальной нагрузкой на организм. Чтобы справиться с резким перепадом давления, у сапсанов есть особые костные выступы в ноздрях, замедляющие поток воздуха. Глаза защищает полупрозрачная мигательная перепонка — она как внутреннее веко: защищает от ветра и пыли, не лишая при этом остроты зрения.

Интересно, что во время пикирования птица сохраняет голову в строго горизонтальном положении. Это не просто эстетика — такая траектория снижает сопротивление воздуха и позволяет идеально контролировать положение добычи в поле зрения.

Сезон активности

Лучшее время — весна и начало лета. В марте начинается брачный сезон, а в апреле-мае появляются яйца. Уже в июне птенцы готовы к первым тренировкам охоты, а родители носятся по округе, неустанно добывая пищу.

Понаблюдайте за ними сами

Понаблюдать за этим захватывающим действием можно совершенно бесплатно. Высотки, старинные соборы и промышленные здания — отличные точки обзора. Если повезёт, вы увидите момент, когда сапсан "приседает" в небе — складывает крылья и устремляется к цели.

Уточнения

Сапса́н — хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах, кроме Антарктиды.

