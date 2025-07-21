До 10 метров длиной — но бояться нужно не её: кто на самом деле угрожает морскому гиганту

В Великобритании гигантских акул защищают законом: за убийство грозит тюрьма

5:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гигантская акула — вторая по величине рыба в мире после китовой акулы. Эти величественные создания достигают в длину до 10 метров, что сопоставимо с двухэтажным автобусом, а вес может превышать семь тонн. Несмотря на внушительные размеры, гигантские акулы неопасны для человека. Они — настоящие "мирные гиганты", питающиеся исключительно зоопланктоном.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская акула в океане

Где и когда можно увидеть гигантскую акулу

В водах Великобритании гигантских акул можно наблюдать с апреля по октябрь. Особенно активно они появляются в солнечные дни при слабом ветре — в такие моменты акулы подходят к поверхности в поисках пищи.

Пять лучших мест для наблюдения:

Минч, между Внешними Гебридами и островом Скай

Внутренние Гебриды (Уэст-Малл, Тайри, Колл)

Солуэй-Ферт (Камбрия)

Западный Корнуолл

Остров Мэн

Здесь можно как увидеть акул с берега, так и отправиться в плавание с аккредитованными операторами, соблюдающими экологические нормы.

Как распознать гигантскую акулу

У гигантских акул характерная внешность:

массивная, выпуклая морда;

большой спинной плавник;

хвостовой плавник в форме полумесяца;

широко раскрытый рот, особенно заметный во время кормления у поверхности.

Они могут проплывать с открытым ртом сквозь планктонные слои, фильтруя воду с помощью жаберных тычинок.

Как они питаются

Гигантские акулы — фильтраторы. Они не охотятся, а плывут с широко раскрытым ртом, отфильтровывая микроскопических организмов — зоопланктон. За час одна акула может "процедить" объем воды, равный олимпийскому бассейну. Весь планктон задерживается в жаберных тычинках и затем проглатывается.

Во время кормления глотка акулы закрыта — это позволяет избежать проглатывания лишней воды. Только когда рот закрывается, глотка открывается для переваривания пищи. В благоприятных условиях в желудке одной акулы может находиться до полутонны пищи.

Что такое зоопланктон

Зоопланктон — это совокупность микроскопических существ: веслоногих рачков, икры рыб, личинок моллюсков. Эти крошечные организмы лежат в основе морской пищевой цепи и служат пищей не только акулам, но и самым крупным китам.

Кто охотится на гигантских акул

В природе у гигантских акул немного врагов. Их могут атаковать только особо крупные акулы или стаи косаток. Люди представляют гораздо большую угрозу: исторически гигантских акул вылавливали ради мяса, плавников и жира из печени.

Размножение и продолжительность жизни

Гигантские акулы живородящие — самки рожают живых детёнышей. Детёныши называются "малышами", однако их жизненный цикл остаётся загадкой для учёных. Известно, что:

самцы достигают половой зрелости в возрасте 12-16 лет;

самки — ближе к 20 годам, при длине 4,6-6 метров;

продолжительность жизни может превышать 50 лет.

Размножение зафиксировано в водах Великобритании и Ирландии, о чём свидетельствуют брачные ритуалы: синхронное плавание и даже прыжки из воды.

Почему гигантские акулы под угрозой

Основные угрозы:

охота ради плавников;

запутывание в рыболовных снастях;

столкновения с судами;

деградация среды обитания.

С 2018 года гигантская акула официально признана Международным союзом охраны природы (МСОП) как находящаяся под угрозой исчезновения. Из-за медленного размножения и высокой уязвимости отлов даже нескольких особей может нанести популяции серьёзный урон.

Что делается для их защиты

В Великобритании гигантские акулы защищены рядом законов:

Закон о дикой природе (1981),

Закон об охране природы (Шотландия, 2004),

Закон о дикой природе Северной Ирландии (1985),

Закон о праве прохода по сельской местности (2000).

Нарушение этих норм может повлечь штраф или тюремное заключение. Кроме того, действуют нормы ЕС, запрещающие вылов и хранение гигантских акул на коммерческих судах.

Также ведётся работа над созданием морских заповедников, в том числе в Гебридском море — ключевом ареале обитания акул.

На международном уровне гигантская акула внесена:

в Красную книгу МСОП;

в Приложение II Конвенции СИТЕС;

в Приложения I и II Конвенции о мигрирующих видах (КМВ);

в Приложение I Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Эти меры направлены на ограничение торговли, снижение риска гибели и международное сотрудничество по сохранению популяции.

Уточнения

Метр (русское обозначение: м; международное: m; от др.-греч. μέτρον «мера, измеритель») — единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. Также является единицей длины и относится к числу основных единиц в системах МКС, МКСА, МКСК, МКСГ, МСК, МКСЛ, МСС, МКГСС и МТС.

