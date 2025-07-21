До 10 метров длиной — но бояться нужно не её: кто на самом деле угрожает морскому гиганту

Гигантская акула — вторая по величине рыба в мире после китовой акулы. Эти величественные создания достигают в длину до 10 метров, что сопоставимо с двухэтажным автобусом, а вес может превышать семь тонн. Несмотря на внушительные размеры, гигантские акулы неопасны для человека. Они — настоящие "мирные гиганты", питающиеся исключительно зоопланктоном.
В водах Великобритании гигантских акул можно наблюдать с апреля по октябрь. Особенно активно они появляются в солнечные дни при слабом ветре — в такие моменты акулы подходят к поверхности в поисках пищи.
Пять лучших мест для наблюдения:
Минч, между Внешними Гебридами и островом Скай
Внутренние Гебриды (Уэст-Малл, Тайри, Колл)
Солуэй-Ферт (Камбрия)
Западный Корнуолл
Остров Мэн
Здесь можно как увидеть акул с берега, так и отправиться в плавание с аккредитованными операторами, соблюдающими экологические нормы.
У гигантских акул характерная внешность:
массивная, выпуклая морда;
большой спинной плавник;
хвостовой плавник в форме полумесяца;
широко раскрытый рот, особенно заметный во время кормления у поверхности.
Они могут проплывать с открытым ртом сквозь планктонные слои, фильтруя воду с помощью жаберных тычинок.
Гигантские акулы — фильтраторы. Они не охотятся, а плывут с широко раскрытым ртом, отфильтровывая микроскопических организмов — зоопланктон. За час одна акула может "процедить" объем воды, равный олимпийскому бассейну. Весь планктон задерживается в жаберных тычинках и затем проглатывается.
Во время кормления глотка акулы закрыта — это позволяет избежать проглатывания лишней воды. Только когда рот закрывается, глотка открывается для переваривания пищи. В благоприятных условиях в желудке одной акулы может находиться до полутонны пищи.
Зоопланктон — это совокупность микроскопических существ: веслоногих рачков, икры рыб, личинок моллюсков. Эти крошечные организмы лежат в основе морской пищевой цепи и служат пищей не только акулам, но и самым крупным китам.
В природе у гигантских акул немного врагов. Их могут атаковать только особо крупные акулы или стаи косаток. Люди представляют гораздо большую угрозу: исторически гигантских акул вылавливали ради мяса, плавников и жира из печени.
Гигантские акулы живородящие — самки рожают живых детёнышей. Детёныши называются "малышами", однако их жизненный цикл остаётся загадкой для учёных. Известно, что:
самцы достигают половой зрелости в возрасте 12-16 лет;
самки — ближе к 20 годам, при длине 4,6-6 метров;
продолжительность жизни может превышать 50 лет.
Размножение зафиксировано в водах Великобритании и Ирландии, о чём свидетельствуют брачные ритуалы: синхронное плавание и даже прыжки из воды.
Основные угрозы:
охота ради плавников;
запутывание в рыболовных снастях;
столкновения с судами;
деградация среды обитания.
С 2018 года гигантская акула официально признана Международным союзом охраны природы (МСОП) как находящаяся под угрозой исчезновения. Из-за медленного размножения и высокой уязвимости отлов даже нескольких особей может нанести популяции серьёзный урон.
В Великобритании гигантские акулы защищены рядом законов:
Закон о дикой природе (1981),
Закон об охране природы (Шотландия, 2004),
Закон о дикой природе Северной Ирландии (1985),
Закон о праве прохода по сельской местности (2000).
Нарушение этих норм может повлечь штраф или тюремное заключение. Кроме того, действуют нормы ЕС, запрещающие вылов и хранение гигантских акул на коммерческих судах.
Также ведётся работа над созданием морских заповедников, в том числе в Гебридском море — ключевом ареале обитания акул.
На международном уровне гигантская акула внесена:
в Красную книгу МСОП;
в Приложение II Конвенции СИТЕС;
в Приложения I и II Конвенции о мигрирующих видах (КМВ);
в Приложение I Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).
Эти меры направлены на ограничение торговли, снижение риска гибели и международное сотрудничество по сохранению популяции.
Метр (русское обозначение: м; международное: m; от др.-греч. μέτρον «мера, измеритель») — единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. Также является единицей длины и относится к числу основных единиц в системах МКС, МКСА, МКСК, МКСГ, МСК, МКСЛ, МСС, МКГСС и МТС.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.