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Чёрная с белыми полосками или наоборот? Наконец-то решено, какого цвета зебра на самом деле

Биологи подтвердили: базовый окрас зебры — чёрный, полосы появляются позже
3:44
Зоосфера

Сколько себя помним, зебра была загадкой. Кто-то видел в ней белую лошадь с чёрными полосками, кто-то — наоборот. Вроде бы простой вопрос из школьного зоопарка, но он не давал покоя даже учёным. И вот, наконец, точка поставлена: зебра чёрная. Да-да, не образно, а буквально — чёрная с белыми полосами. И вот почему.

Зебра на фоне саванны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зебра на фоне саванны

Не окрашена, а закодирована

Окраска зебры — это не рисунок на шерсти, а сложная биологическая схема. Полосы формируются ещё в утробе. И дело не только в волосках — если сбрить шерсть, под ней окажется кожа, которая тоже… полосатая. Там, где шерсть чёрная, кожа тёмная. Где шерсть белая — кожа светлая.

То есть пигмент (меланин) распределяется глубоко, а не просто по поверхности. Это подтверждает: зебра полосатая до основания, буквально.

Генетика всё расставляет по местам

Зебра изначально развивается как тёмное животное. Чёрный — её базовый цвет. А вот белые полосы появляются позже — это участки, где клетки "отключают" производство меланина. Такое ингибирование — тонкий генетический механизм, и именно он делает зебру визуально двухцветной.

Если бы этого подавления не происходило, зебра осталась бы равномерно тёмной. А альбиносы зебр, наоборот, рождаются светлыми с едва заметными белыми полосами на бледном фоне — без пигмента вообще.

Полосы — не просто для красоты

Полосы зебры — это не модный принт саванны, а многофункциональный эволюционный инструмент.

Защита от насекомых

  • Полосатый узор сбивает с толку мух цеце и других кровососущих насекомых. Особенно в движении и при контрасте света и тени.

Помощь в терморегуляции

  • Чёрные полосы быстрее нагреваются, создавая потоки воздуха, которые охлаждают тело. Это как встроенная система кондиционирования.

Камуфляж в стаде

  • Полосатые тела, движущиеся вместе, создают оптическую "кашу". Хищнику сложно выделить одну цель. Плюс, по полоскам зебры распознают друг друга — у каждой узор уникален, как отпечатки пальцев у людей.

У каждой зебры — свой паспорт

Факт, который удивляет многих: двух одинаковых зебр не существует. У каждой особи — свой уникальный рисунок. Учёные используют это для идентификации животных.

В некоторых африканских заповедниках ведутся настоящие базы данных зебр. Специальные алгоритмы распознают зебру по фото, как в биометрических паспортах. Это помогает отслеживать перемещения, поведение и здоровье, не прибегая к меткам или чипам.

Так какая все таки

Официально, научно, генетически и эмбриологически — зебра чёрная с белыми полосами.

Вот основные доводы

  • На ранних стадиях развития зебра тёмная полностью.
  • Белые полосы появляются позже, как результат подавления пигментации.
  • Кожа под шерстью тоже полосатая.
  • У альбиносов — светлый фон с белыми полосками, а не наоборот.

Так что, несмотря на иллюзию цвета, это не философия и не визуальный фокус. Это факт.

Удивительно, но факт

Зебра — отличный пример того, как простой визуальный вопрос может скрывать сложный биологический механизм. И одновременно — доказательство того, как разумно устроена природа. Вопрос, который десятилетиями считался шуткой, получил вполне серьёзный научный ответ.

Уточнения

Зе́бры - подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра, зебра Греви и горная зебра.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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