Хищники теряют ориентиры: акулы сбиваются с курса и выходят туда, где раньше было безопасно для людей

Миграции акул — сложный природный процесс, подчинённый древним ритмам природы. Осенью они традиционно уходят из северных широт, устремляясь к более тёплым южным водам. Но климат меняется, и вместе с ним — поведение морских хищников. Новое исследование американских учёных показывает: потепление океана нарушает устоявшийся порядок и задерживает отток акул на юг почти на месяц.
Группа исследователей из Университета Стоуни-Брук проследила маршруты миграции шести видов акул у восточного побережья США. Для этого использовали современные методы: акустические метки, автоматические приёмники и статистическое моделирование. Главный результат — температура воды оказывает сильнейшее влияние на сроки южной миграции. Чем дольше сохраняется тёплая вода, тем позже акулы покидают северные районы.
"Температура и продолжительность светового дня играют важную роль в изменении сроков миграции. Их влияние сочетается и проявляется по-разному у разных видов", — пояснила океанолог Мария Манц, ведущий автор исследования.
Особенно чувствительными к этим изменениям оказались песчаные акулы: они задерживались в северных водах на срок до 29 дней. А вот белые акулы, обладающие частичным теплокровием, демонстрировали минимальные сдвиги — их миграция сместилась лишь на один день.
Исследование было сосредоточено на Среднеатлантическом побережье США — от шельфа Новой Англии до побережья Флориды. Особенно быстро нагреваются воды Нью-Йоркской бухты и континентального шельфа Новой Англии. Согласно климатическим прогнозам, если выбросы парниковых газов сохранятся на высоком уровне, температура в этих районах может вырасти на 2 °C уже к 2049 году.
И это не просто цифры. Более тёплая вода задерживает не только акул, но и виды рыб, на которых они охотятся. Нарушается временное совпадение между хищниками и их добычей — ключевой элемент выживания морских животных.
Чтобы понять, как именно меняются пути акул, учёные использовали 155 акустически меченых особей и более 390 приёмников, размещённых вдоль побережья. Когда акула подплывала ближе чем на 900 метров, прибор фиксировал её сигнал.
Миграции отслеживались по пяти зонам: шельф Новой Англии, залив Нью-Йорка, Средняя Атлантика, Южная Атлантика и Флорида. Некоторые виды, как, например, лисьи и песчаные акулы, перемещались через все зоны. Другие, такие как белые акулы, имели более узкий ареал.
Наибольшую задержку миграции продемонстрировали песчаные акулы. Они не только дольше задерживались в северных широтах, но и проявили наибольшую зависимость от внешних факторов.
Температура оказалась важной, но не единственной переменной. Учёные также рассмотрели фотопериод — продолжительность светового дня — и лунные фазы. Именно фотопериод оказался наиболее влиятельным фактором для большинства видов, особенно для лисьих акул.
Лунный свет, вопреки ожиданиям, оказался второстепенным. Только песчаные акулы показали некоторую чувствительность к его изменению. В целом, временные шаблоны миграции формируются под действием сразу нескольких факторов, и точное их сочетание зависит от вида и региона.
Оставаться дольше в привычных местах может быть удобно для акул, но только до тех пор, пока они не столкнутся с антропогенными угрозами. Осенью у побережья северо-востока США начинается активный промысловый сезон. Акулы, не успевшие уйти на юг, чаще попадают в сети рыболовов — и не по вине самих рыбаков.
"Климатическое смещение сроков миграции повышает риск случайного вылова. Особенно в зонах с интенсивным рыболовством, таких как Нью-Йоркская бухта", — подчеркнули авторы исследования.
Есть и другие последствия. Если добыча уходит по старому графику, а акулы остаются, они теряют пищу. Это влияет на их питание, здоровье и даже способность к размножению. Сдвиг сезонного ритма может нарушить целую цепочку биологических процессов.
Статичные подходы к сохранению морской фауны — больше не работают. Если поведение акул меняется, то и меры защиты должны адаптироваться. Учёные предлагают динамичные стратегии: например, регулировать сроки закрытия рыболовных участков в зависимости от температуры воды.
Особого внимания заслуживают песчаные акулы. Они уже признаны уязвимым видом, их численность пострадала из-за перелова и медленного восстановления популяции. Теперь климат добавляет ещё одну угрозу.
Согласно авторам, успешная охрана акул требует перехода к модели мониторинга в реальном времени. Использование прогнозных моделей, сочетание региональных климатических данных и поведенческих наблюдений — вот инструменты будущего.
Потепление океанов — уже не гипотетическая угроза. Оно влияет на реальных животных, прямо сейчас. Акулы — лишь один из индикаторов этого сдвига. Их поведение помогает понять, как быстро и глубоко климат проникает в каждую клетку морской жизни.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).
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