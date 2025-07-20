Это животное чаще всего нападает не в полнолуние, а сразу после — когда темнее всего

Исследование показало связь атак львов на людей с фазами Луны и сезоном дождей

5:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В саваннах Танзании есть нечто, чего не расскажут в туристических брошюрах. Это не советы по выбору сафари или предупреждения о малярийных комарах. Это — точный лунный график охоты львов на людей. Исследование показало: хищники выбирают жертв, когда ночи особенно тёмные, и делают это с пугающей регулярностью.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лев

Более тысячи атак — и это не случайность

Группа исследователей из Университета Миннесоты совместно с Танзанийским институтом дикой природы провела уникальное исследование. Они проанализировали более тысячи нападений львов на людей, произошедших в Танзании с 1988 по 2009 год. Две трети этих инцидентов закончились трагически — смертельными случаями.

Собрав данные по всем регионам страны, учёные сопоставили статистику с фазами Луны. Результаты оказались поразительно точными. Выяснилось, что у львов действительно есть "любимые" дни для нападений — и они связаны не с временем суток, а с лунным календарём.

"Мы не ожидали такой чёткости в данных. Львы действуют с поразительной точностью, используя астрономический ритм", — отметил зоолог Крейг Пакер, один из авторов исследования.

Почему после полнолуния — особенно опасно

Полнолуние — не пик активности львов. Напротив, именно в этот период риск нападений снижается. Всё просто: в ночи до и во время полной Луны свет слишком яркий, чтобы скрытно охотиться. Луна восходит ещё до заката, освещая саванну как прожектор. В такие ночи и люди, и дичь чувствуют себя относительно в безопасности.

Но всё меняется сразу после полнолуния. Луна начинает восходить позже, оставляя несколько часов кромешной темноты сразу после заката. Именно тогда львы выходят на охоту — пока жертвы ещё бодрствуют, а тьма уже сгустилась.

"Первые десять ночей после полной Луны — это окно возможностей для льва. Он пользуется темнотой и уязвимостью людей, ещё не ушедших в укрытие", — пояснил Пакер.

Именно в это время фиксируется наибольшее количество нападений на людей. Львы способны незаметно подкрасться и атаковать, прежде чем человек осознает угрозу.

Лунная стратегия, подстроенная под поведение человека

Почему львы атакуют именно людей, если у них есть выбор? Ответ в уязвимости. В отличие от других животных, которые ночуют на деревьях, в зарослях или роют норы, человек остаётся беззащитным до тех пор, пока не укроется в жилище. Этот временной промежуток — идеальный момент для нападения.

Но здесь есть важная оговорка. Львы не нападают без разбора. Они анализируют поведение, выбирают подходящие условия. Именно поэтому исследование выявило не только связь с фазами Луны, но и с сезонами.

Когда львы особенно опасны: сезонные пики

Опасность повышается не только после полнолуния, но и в определённые месяцы. С ноября по декабрь, а также с марта по май вероятность атак возрастает. В эти периоды небо часто затянуто облаками, что делает ночи ещё темнее даже при наличии Луны. Это усиливает преимущество хищника, давая ему больше шансов подобраться незамеченным.

К тому же именно в сезон дождей или межсезонье у людей больше шансов остаться вне жилища — под навесами, в уязвимых постройках, что также повышает риск столкновения со львами.

Человек — особая добыча

Исследование подчёркивает: люди — необычные жертвы. Они не входят в стандартное меню льва. Тем не менее, при нехватке привычной добычи или при удобном стечении обстоятельств львы не прочь переключиться на двуногих.

"Люди для львов — трудная, но выгодная добыча. Лев знает: если удастся застать человека врасплох, усилия окупятся", — считает биолог Рашид Нгала из Танзании.

При этом охота на людей требует от хищника гораздо больше усилий и стратегии, чем на антилоп или буйволов. Льву приходится учитывать поведение человека, его маршруты, распорядок дня, источники света. Поэтому для успешной атаки хищник должен максимально использовать силу темноты.

Вывод: знать фазы Луны — значит выжить

Миф о том, что дикие звери активны в полнолуние, давно живёт в фольклоре. Но в случае с львами наука показывает обратное: реальная опасность подстерегает сразу после того, как диск Луны начинает убывать. Это окно тьмы, которое хищники используют с пугающей точностью.

Если вы планируете поездку в дикую Африку, особенно в Танзанию, присмотритесь к лунному календарю. Не просто из романтики, а из осторожности. Потому что для львов вы — не турист. Вы — потенциальная добыча.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

