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Щука в топку: почему раньше рыбу не жарили, а жгли вместо дров

В России в начале 20 века использовали рыбу вместо дров — архивные данные
3:28
Зоосфера

Звучит как анекдот или шутка из старого рыболовного форума: "Раньше щуку не ели — ею печки топили". Однако эта фраза — вовсе не фантазия. В суровые времена, особенно в отдалённых районах России, рыба действительно играла роль топлива. Щуку и воблу сушили, складывали штабелями и сжигали в печах. Не из-за экзотики — просто больше было нечего.

Рыба вместо дров в русской печи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба вместо дров в русской печи

Когда дрова были роскошью

Сегодня у нас есть газ, электричество и службы доставки дров, но сто лет назад всё было иначе. В северных и степных регионах России древесины катастрофически не хватало. Печь было нужно чем-то — и люди шли на невероятное: сушили рыбу и жгли её в печах. Не потому, что хотелось экзотики, а потому что выбора не было.

Особенно остро дефицит топлива ощущался на Крайнем Севере. Дрова туда не привозили, леса были далеко, и единственным источником "горючего" становилась природа — в том числе и речная.

Щука — хищник, который греет

Щука была идеальным "топливом" для северов: крупная, ловилась массово, и её не жалко. Весной во время нереста её вылавливали вёдрами. Местные жители не считали такую рыбу ценным ресурсом. Её не коптили и не солили — просто вялили, сушили и складывали в сараях, чтобы потом отправить в печь.

  • Сушёная щука действительно горит — не как берёза, конечно, но жар даёт.
  • Использовали её в основном в землянках и временных жилищах.
  • Особый запах от такой "топки" никого не смущал — главное, чтобы было тепло.

Поволжье: вобла вместо угля

На юге России рыбу тоже превращали в топливо. Только не щуку, а воблу, леща, чехонь — всё, что массово шло на нерест и ловилось тоннами. После рыбалки излишки сушили на солнце, развешивали на жердях и хранили в сараях. Но долго такая рыба не лежала: без холодильников она быстро портилась, и в какой-то момент её проще было сжечь, чем съесть.

  • Весной после нереста рыбы было так много, что ею буквально заваливали берега.
  • Рыбная "топка" спасала от холода в период межсезонья.
  • Часто она шла не только в печь, но и в корм собакам и скотине.

То, что тогда топили — сегодня в дефиците

Сегодня щука — трофейная рыба, вобла — деликатес, а чехонь — редкость. Мы удивляемся: как можно было использовать это как дрова? Но тогда щука стоила меньше берёзового полена, а вобла не вызывала охоты у гурманов.

Теперь же ситуация изменилась

  • Рыба регулируется законом: вылов ограничен.
  • В некоторых регионах лов воблы вообще запрещён — слишком её мало.
  • Рыбные деликатесы дорожают, а дрова остаются доступнее.

Парадоксы прогресса

Прошлое умеет удивлять. Нам сложно представить, как можно топить печь воблой или кидать щуку в огонь. Но ещё век назад это была бытовая норма в определённых уголках страны. Люди выживали так, как могли. Сегодня рыба — к столу, тогда — в печку.

Такие истории напоминают: то, что сегодня кажется диким, вчера могло быть обыденным. И наоборот — наши повседневные удобства в будущем, возможно, покажутся странными потомкам.

Уточнения

Щу́ка или обыкнове́нная щу́ка (лат. Esox lucius), — рыба семейства щуковых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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