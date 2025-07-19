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Домашний донор: что стоит за модой сдавать кровь питомцев — помощь или бизнес

Ветеринары сообщили о росте донорства крови среди домашних животных в России
4:40
Зоосфера

Можно ли сдавать кровь своего кота или пса — и получать за это деньги? Ветеринарные клиники всё чаще предлагают программы донорства животных. Владельцы идут на это по разным причинам: кто-то из сочувствия другим питомцам, кто-то — ради бонусов и бесплатных услуг. Но за благородной идеей возникает много вопросов: не вредно ли это для животного, кто следит за безопасностью, и не превращается ли донорство в способ наживы?

Собака донор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака донор

Почему питомцы сдают кровь всё чаще

Медицина для животных стремительно развивается. Кошкам и собакам сегодня делают переливания крови, используют компоненты крови в лечении онкологии, анемии, инфекций и после тяжёлых травм. Появление клиник с оборудованием, реанимацией и банками крови увеличивает спрос на доноров.

А ещё - у животных, как и у людей, есть группы крови. Подобрать подходящего донора непросто, особенно если речь идёт о кошках. Поэтому каждая сдача крови — на вес золота.

Сколько платят за кровь

Цены на донорскую кровь варьируются

  • Собака: примерно 4000 рублей за 100 мл.
  • Кошка: от 300 до 1500 рублей за 1 мл.

Однако наличные деньги получают не всегда. Часто вместо этого дают:

  • Скидки на анализы и процедуры.
  • Подарочные сертификаты в клинику.
  • Бесплатные консультации и чекапы для питомца.

Такое "вознаграждение" многие считают символическим — донорство всё-таки остаётся актом помощи.

Может ли это быть опасно

Главный страх владельцев — не нанесёт ли донорство вред здоровью животного. Но при соблюдении норм процедура считается безопасной.

Вот как это устроено

  • Кровь берут не чаще 3-4 раз в год.
  • Обязательно делают анализы перед каждой процедурой.
  • Объём забора строго ограничен — не более 10% от общего объёма крови.
  • Питомец должен быть полностью здоров и весить не меньше установленной нормы.

Чаще всего питомец не испытывает серьёзного стресса. У собак процедура проходит легче, кошки могут быть более чувствительными — но и с этим работают аккуратно.

Кто может быть донором

Требования достаточно строгие:

  • Возраст - от 1 до 8 лет.
  • Вес - от 20 кг у собак, от 4,5 кг у кошек.
  • Отсутствие хронических и инфекционных заболеваний.
  • Актуальные прививки и обработки от паразитов.
  • Спокойный, контактный характер (особенно важно для кошек).

Животное с улицы или без обследования в доноры не возьмут. Этот процесс регулируется внутренними стандартами клиник, и сдать кровь "мимо кассы" невозможно.

Где проходит граница между заботой и наживой

Донорство животных вызывает споры. С одной стороны — это способ спасти чью-то жизнь. С другой — участие в программе иногда сопровождается материальной выгодой. Возникает вопрос: допустимо ли сдавать кровь питомца ради денег?

На практике, "заработать" на этом вряд ли получится. Питомцу нужен хороший уход, питание, осмотры — это тоже расходы. Да и частота процедур ограничена. Так что превращать животное в источник дохода просто невыгодно.

Могут ли этим злоупотреблять

Страхи о чёрном рынке крови животных пока не имеют под собой реальной почвы. Почему?

  • За каждой процедурой стоит документальное сопровождение.
  • Доноры заносятся в базы, их состояние отслеживается.
  • Перед каждой сдачей — проверка и тесты.
  • Чужое или неподходящее животное с улицы не примут.

Кроме того, в клиниках ужесточаются требования к качеству крови и совместимости. Донор и реципиент должны подходить друг другу по группе крови и другим показателям — иначе переливание не просто не поможет, а может навредить.

Добровольно и с умом

Если подходить к донорству осознанно — это действительно способ помочь. Ваш питомец здоров, крепок, спокоен, и вы готовы его привести пару раз в год — отлично. Это шанс спасти других животных, а заодно пройти бесплатные осмотры и получить бонусы.

Но превращать это в рутину, делать на крови питомца бизнес — ни морально, ни практически невозможно. Система устроена так, что она защищает и донора, и пациента.

Уточнения

До́нор (от лат. donare - "дарить, жертвовать") — в общем смысле это объект, отдающий что-либо другому объекту (называемому "акце́птором" или "реципие́нтом").

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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