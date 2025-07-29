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Мышь действует вслепую, крыса — по плану: как понять, кто в доме

Учёные признали крыс умнее мышей и опаснее для человека
2:31
Зоосфера

Мыши и крысы — самые частые грызуны, с которыми приходится сталкиваться человеку. Их нередко путают, хотя различия между ними довольно значительные — как внешние, так и поведенческие. Оба вида приносят вред, но уровень угрозы, интеллект и способы выживания у них различны.

мышь
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мышь

Кто умнее: крысы или мыши

С точки зрения научных наблюдений и экспериментов, крысы демонстрируют более высокий интеллект. Их мозг крупнее по отношению к телу, они быстрее обучаются, лучше запоминают информацию и способны решать логические задачи. В лабораториях крысы успешно осваивают лабиринты, распознают запахи и даже выполняют действия по заданному алгоритму.

Мыши обладают меньшими когнитивными способностями. Они чаще используются в генетических исследованиях, а не в поведенческих. Их реакция более примитивна, поведение основано на инстинктах. Однако у обоих видов наблюдаются элементы социальной эмпатии: в экспериментах грызуны пытались помогать своим сородичам, оказавшимся в сложных условиях.

Кто опаснее для человека

Крысы считаются более опасными. Их поведение агрессивнее, физические размеры крупнее, а выживаемость выше. Крысы способны проникать в надёжно изолированные помещения, перегрызать провода, разрушать утеплители и становиться причиной коротких замыканий.

Кроме того, крысы являются переносчиками серьёзных заболеваний, таких как лептоспироз, бешенство, сальмонеллёз, туляремия и чума. Они способны проникать в дома через канализацию, проплывая по трубам и преодолевая значительные расстояния в воде.

Мыши, в свою очередь, менее агрессивны и чаще избегают прямого контакта с человеком. Однако они тоже переносят инфекции (например, хантавирус и сальмонеллу), отличаются высокой плодовитостью и умеют скрываться в стенах или под полом, долго оставаясь незамеченными.

Как отличить крысу от мыши: 4 признака

  1. Размер: крыса значительно крупнее мыши — в 2-3 раза.

  2. Хвост: у крысы он толстый и голый, у мыши — более тонкий и пушистый.

  3. Форма морды: у мыши морда острее, у крысы — более тупая и широкая.

  4. Поведение: мыши суетливы и пугливы, крысы действуют осторожно и методично.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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