Три шага, которые реально спасают при встрече с волком — запомните навсегда

При атаке волка специалисты советуют целиться в нос, глаза и уши

3:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Серые хищники всё чаще приближаются к человеческому жилью. Это связано с уменьшением кормовой базы, сокращением ареала и снижением страха перед человеком. Вероятность столкновения с волком в дикой природе или пригороде существует даже при обычной прогулке. Правильное поведение в такой ситуации способно сохранить здоровье и жизнь.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волк

Что важно знать о волке

Волк — не домашняя собака, а социальный и высокоорганизованный хищник

Вес взрослого животного варьируется от 30 до 80 кг

Основной рацион составляют копытные и мелкие млекопитающие

Нападения на человека происходят редко и обусловлены крайней необходимостью: голодом, ранами, защитой потомства или бешенством

Наибольшая активность наблюдается в зимний период и в сумерках

Шаг 1: Контроль эмоций и обстановки

При встрече с волком рекомендуется:

Остановиться и принять устойчивую стойку

Не совершать резких движений

Оценить расстояние до животного и количество особей

Исключить прямой зрительный контакт, сохраняя зверя в поле зрения

Дышать ровно для стабилизации психоэмоционального состояния

Паника способствует активизации инстинкта хищника. Волк способен распознать признаки страха по запаху и движениям. Спокойствие и неподвижность на первом этапе снижают риск атаки.

Шаг 2: Медленное отступление и защита

Если дистанция между человеком и животным сокращается, следует:

Не поворачиваться спиной

Медленно отступать в направлении естественного укрытия (дерево, склон, бурелом)

Использовать подручные предметы (палку, рюкзак, куртку) для увеличения визуального объёма

Поднимать руки, размахивать ими, громко говорить

Избегать бросков предметов прямо в животное — это может быть воспринято как вызов

Учитывать возможность обхода со стороны других особей, если волк не один

При наличии препятствий (дерево, высокая скала) необходимо занять безопасную высоту. Взрослый волк не способен карабкаться по ветвям.

Шаг 3: Действия при нападении

Если волк переходит к атаке, следует:

Использовать любые доступные предметы в качестве оружия

Целиться в чувствительные участки: глаза, нос, уши

При падении на землю — свернуться в позу, защищающую жизненно важные зоны (живот, лицо, шею)

Скрестить руки за затылком, подтянуть колени к подбородку

При попытке переворота со стороны животного — плавно перекатиться обратно

В случае возможности — забраться на дерево и оставаться там до исчезновения угрозы

При наличии баллончика — применить его на близкой дистанции, учитывая направление ветра

В качестве отвлекающего манёвра допускается использование пахучих предметов (еда, одежда), чтобы выиграть время на отступление.

Дополнительные меры предосторожности

Избегать одиночных прогулок в лесу, особенно в сумеречное и ночное время

Не оставлять пищевые отходы и мусор на маршруте

Использовать источники шума — колокольчики, голоса, музыку

Обеспечивать ночлег с источником света или огня

Контролировать домашних животных — они могут стать причиной конфликта

Не приближаться к волчьим следам на рассвете и в предзакатные часы

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

