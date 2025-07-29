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Рядом с ребёнком — как с миной: собаки, которым нельзя доверять малыша

Кинологи исключили кавказскую овчарку из безопасных пород для детей
2:35
Зоосфера

Завести собаку, когда в доме есть маленький ребёнок — решение, которое требует особенно взвешенного подхода. Некоторые породы, несмотря на ум, силу и преданность, могут представлять угрозу для малыша — и дело не в "злобности", а в инстинктах, физических параметрах и темпераменте.

Кавказская овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Лилли М, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кавказская овчарка

Перед тем как привести щенка в дом, стоит узнать, каких собак лучше избегать, если вы растите детей.

Аргентинский дог: мощь, которой сложно управлять

На вид — грациозный и мускулистый, по сути — одна из самых спорных пород в мире. Аргентинский дог славится силой, выносливостью и настороженностью к незнакомцам. Но всё это в условиях семьи с детьми может обернуться бедой.

  • Склонен к агрессии без должного контроля

  • Не всегда адекватно реагирует на детский шум или резкие движения

  • Запрещён к содержанию в ряде стран именно из-за опасности

Если у вас в доме дети — заводить такую породу точно не стоит.

Бельгийская овчарка: энергия, которая может навредить

Умная, работоспособная, послушная — но слишком активная. Бельгийская овчарка требует нагрузки и контроля. Без них она становится перевозбуждённой и непредсказуемой в поведении, особенно рядом с детьми.

  • Может толкнуть или укусить во время активной игры

  • Требует серьёзной дрессировки и регулярных нагрузок

  • Нуждается в опытном хозяине и постоянном внимании

Такая собака не подойдёт тем, кто ищет спокойного компаньона для семьи с ребёнком.

Кавказская овчарка: охранник с тяжёлым характером

Настоящий защитник, преданный семье и своему "стаду". Но за этим кроется мощный инстинкт охраны, подозрительность и высокая самостоятельность. И всё это — не лучший коктейль для жизни рядом с ребёнком.

  • Слишком крупная и сильная, может случайно нанести травму

  • Не терпит шума, паники, неожиданного поведения

  • В стрессовых ситуациях может реагировать агрессивно

Даже при хорошем воспитании эта порода остаётся сложной для семейного формата.

Ребёнок и собака: не всегда хорошая пара

Если в доме есть дети, выбирать собаку нужно особенно тщательно. Не все породы готовы терпеть детскую гиперактивность, громкие звуки и непредсказуемое поведение. Некоторые из них могут быть опасны, даже не желая зла. Именно поэтому важно выбирать питомца с учётом темперамента, инстинктов и потребностей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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