Рядом с ребёнком — как с миной: собаки, которым нельзя доверять малыша

Завести собаку, когда в доме есть маленький ребёнок — решение, которое требует особенно взвешенного подхода. Некоторые породы, несмотря на ум, силу и преданность, могут представлять угрозу для малыша — и дело не в "злобности", а в инстинктах, физических параметрах и темпераменте.
Перед тем как привести щенка в дом, стоит узнать, каких собак лучше избегать, если вы растите детей.
На вид — грациозный и мускулистый, по сути — одна из самых спорных пород в мире. Аргентинский дог славится силой, выносливостью и настороженностью к незнакомцам. Но всё это в условиях семьи с детьми может обернуться бедой.
Склонен к агрессии без должного контроля
Не всегда адекватно реагирует на детский шум или резкие движения
Запрещён к содержанию в ряде стран именно из-за опасности
Если у вас в доме дети — заводить такую породу точно не стоит.
Умная, работоспособная, послушная — но слишком активная. Бельгийская овчарка требует нагрузки и контроля. Без них она становится перевозбуждённой и непредсказуемой в поведении, особенно рядом с детьми.
Может толкнуть или укусить во время активной игры
Требует серьёзной дрессировки и регулярных нагрузок
Нуждается в опытном хозяине и постоянном внимании
Такая собака не подойдёт тем, кто ищет спокойного компаньона для семьи с ребёнком.
Настоящий защитник, преданный семье и своему "стаду". Но за этим кроется мощный инстинкт охраны, подозрительность и высокая самостоятельность. И всё это — не лучший коктейль для жизни рядом с ребёнком.
Слишком крупная и сильная, может случайно нанести травму
Не терпит шума, паники, неожиданного поведения
В стрессовых ситуациях может реагировать агрессивно
Даже при хорошем воспитании эта порода остаётся сложной для семейного формата.
Если в доме есть дети, выбирать собаку нужно особенно тщательно. Не все породы готовы терпеть детскую гиперактивность, громкие звуки и непредсказуемое поведение. Некоторые из них могут быть опасны, даже не желая зла. Именно поэтому важно выбирать питомца с учётом темперамента, инстинктов и потребностей.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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