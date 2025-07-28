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Уживаются, как будто друзья с детства: какие кошки не боятся собак

Мейн-кун и сибирская вошли в список кошек, которые уживаются с собаками
2:25
Зоосфера

Хотите, чтобы в вашем доме уживались и кошка, и собака? Это возможно — но только если правильно выбрать породу. Некоторые кошки отлично чувствуют себя в компании пса: они не только не боятся его, но и вполне способны выстроить дружеские отношения.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Главное условие — у кота должен быть не только ласковый характер, но и внутренняя сила. Ведь животное должно уметь не только ладить, но и постоять за себя.

Мейн-кун: большой и уверенный "друг собаки"

Эти величественные коты славятся не только размерами, но и своим характером. У мейн-куна действительно "собачий" темперамент — он уверен в себе, отважен и предан хозяину.

  • Не боится собак и легко вступает с ними в контакт

  • Ведёт себя дружелюбно, но при этом с достоинством

  • Прекрасно уживается с другими животными в доме

Такой кот не станет прятаться по углам. Он скорее пойдёт обнюхивать нового пса — как старший по званию.

Американская короткошерстная: спокойная и с характером

Эта порода не из пугливых. Американская короткошерстная кошка не терпит фамильярности и при случае может показать собаке, кто в доме главный. Но при этом она вовсе не конфликтна — напротив, ей важно чувствовать себя частью "стаи".

  • Смелая и независимая, но не агрессивная

  • Спокойно делит территорию с другими питомцами

  • Может быть ласковой и общительной

Такая кошка быстро найдёт общий язык с собакой, особенно если та ведёт себя уважительно.

Сибирская кошка: выносливая и дружелюбная

Эта порода — воплощение стойкости и душевного тепла. Сибирская кошка активна, общительна и при этом обладает хорошей реакцией. Если потребуется, она умеет отстоять свою территорию.

  • Уверена в себе и не теряется рядом с собакой

  • Дружелюбна, но не позволит себя обидеть

  • Легко адаптируется к любому окружению

Сибирячка не только найдёт с псом общий язык, но и станет настоящим другом всей семьи.

Не враги, а союзники

Чтобы кошка и собака подружились, важны не только их породы, но и воспитание. Однако если вы выберете животное с правильным темпераментом, их отношения начнутся не с рычания и шипения, а с любопытства и принятия. И в доме воцарится настоящая гармония — с хвостами и усами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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