Сон на левом боку: древний рефлекс кошки, который срабатывает каждую ночь

Секрет сна: то, как спит кошка, говорит о ней больше, чем кажется

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто бы мог подумать, что любимая поза вашей кошки во время сна — это вовсе не просто удобство, а настоящее эволюционное оружие? Новое международное исследование, начатое в Университете Бари и опубликованное в журнале Current Biology, раскрывает неожиданный смысл за тем, как и где спят кошки.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Секрет левого бока

Оказывается, привычка кошек спать на левом боку — не случайность. Эта поза активирует левую часть поля зрения, связанную с правым полушарием мозга, которое отвечает за быструю реакцию, ориентирование в пространстве и мгновенное бегство при угрозе. Такой "сон наготове" позволяет кошке проснуться с уже включённой системой самозащиты.

Не просто место для дремы

Исследование также отмечает, что кошки инстинктивно выбирают для сна возвышенные места — полки, спинки диванов, верхушки шкафов. Всё это не ради комфорта, а чтобы иметь лучший обзор и чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому они так легко переходят от глубокого сна к полной готовности всего за секунду.

Международная команда и глобальный взгляд

В работе участвовали не только итальянские учёные, но и специалисты из Германии, Швейцарии, Турции и Канады. Их общий вывод прост: даже такие мелочи, как поза сна, являются частью сложной системы выживания, сформированной тысячелетиями эволюции.

Теперь, глядя на вашу кошку, свернувшуюся клубком где-нибудь повыше, знайте — это не просто отдых. Это древний, почти незаметный, но удивительно мудрый способ быть начеку.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.



Инсти́нкт (от лат. instinctus - "импульс") в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

