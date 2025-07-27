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Завести собаку и забыть про уборку: эти породы не оставят шерсти на диване

Ветеринары советуют джек-рассела и левретку как породы без запаха и линьки
1:53
Зоосфера

Мечта о четвероногом друге часто разбивается о суровую бытовую правду: клочья шерсти по всей квартире и "аромат псины" — не самая приятная перспектива. Но есть породы, которые почти не линяют и не пахнут. И да, с ними не придётся ежедневно пылесосить и проветривать комнаты.

Пудель
Фото: commons.wikimedia.org by Misty721, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пудель

Ксолоитцкуинтли: никаких сюрпризов на полу

Эта древняя мексиканская порода — находка для тех, кто не переносит шерсть. Волос у этих собак просто нет. Но такая "лысинка" требует заботы: кожу нужно регулярно мыть и защищать от холода одеждой.

Левретка: утончённая чистюля

Миниатюрная итальянская борзая — грация, ум и минимум шерсти. Короткий гладкий покров почти не выпадает, а её врождённая аккуратность делает запах тела практически незаметным. Идеальный выбор для эстетов, ценящих энергичную собаку.

Пудель: кудрявая элегантность без лишнего хлама

Удивительно, но несмотря на свою густую шевелюру, пудель линяет слабо. Всё дело в крепких волосяных луковицах. Правда, стрижку придётся делать регулярно. А если вдруг появляется неприятный запах — это повод проверить гигиену или здоровье.

Джек-рассел-терьер: дерзкий и чистоплотный

На вид — колючий, но шерсть не сыплется. Эта порода не пахнет, если здорова. А если запах всё же появился, стоит обратить внимание на пищеварение питомца — оно часто становится причиной "аромата".

Ка-де-бо: мускулы без лишней возни

Майорский мастиф — собака с характером. Шерсть у неё короткая и редкая, вычёсывать достаточно раз в неделю. И главное — отсутствует склонность к кожным выделениям, что избавляет от запаха даже у взрослых кобелей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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