Завести собаку и забыть про уборку: эти породы не оставят шерсти на диване

Мечта о четвероногом друге часто разбивается о суровую бытовую правду: клочья шерсти по всей квартире и "аромат псины" — не самая приятная перспектива. Но есть породы, которые почти не линяют и не пахнут. И да, с ними не придётся ежедневно пылесосить и проветривать комнаты.
Эта древняя мексиканская порода — находка для тех, кто не переносит шерсть. Волос у этих собак просто нет. Но такая "лысинка" требует заботы: кожу нужно регулярно мыть и защищать от холода одеждой.
Миниатюрная итальянская борзая — грация, ум и минимум шерсти. Короткий гладкий покров почти не выпадает, а её врождённая аккуратность делает запах тела практически незаметным. Идеальный выбор для эстетов, ценящих энергичную собаку.
Удивительно, но несмотря на свою густую шевелюру, пудель линяет слабо. Всё дело в крепких волосяных луковицах. Правда, стрижку придётся делать регулярно. А если вдруг появляется неприятный запах — это повод проверить гигиену или здоровье.
На вид — колючий, но шерсть не сыплется. Эта порода не пахнет, если здорова. А если запах всё же появился, стоит обратить внимание на пищеварение питомца — оно часто становится причиной "аромата".
Майорский мастиф — собака с характером. Шерсть у неё короткая и редкая, вычёсывать достаточно раз в неделю. И главное — отсутствует склонность к кожным выделениям, что избавляет от запаха даже у взрослых кобелей.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?