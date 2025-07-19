Царь подводного мира: даже акулы обходят его стороной — кто правит морями на самом деле

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Зоосфера

Это умное морское млекопитающее получило своё название в честь римского бога подземного мира — в знак уважения к его свирепой охотничьей репутации.

Косатка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косатка

Косатки — это не просто мощные хищники океана. Это высокоинтеллектуальные существа с сильными социальными связями, стратегической охотой и удивительной историей. Узнать косатку можно сразу: массивное чёрное тело, белая грудь, характерное белое пятно над глазом и "седло" за спинным плавником. Это их визуальная визитка.

Косатка — дельфин или кит

Несмотря на устрашающее имя, косатка — вовсе не кит, а самый крупный представитель семейства дельфиновых (Delphinidae). У неё есть близкие родичи: дельфины Иравади, обитающие у берегов Австралии и Юго-Восточной Азии.

Почему кит-убийца

Название Orcinus orca происходит от латинского Orcinus — "принадлежащий подземному царству". Вероятно, это отсылка к Орку — римскому богу мёртвых. Такой выбор имени — дань уважения охотничьим качествам животного.

Что касается прозвища "кит-убийца", то, по одной из версий, оно появилось в результате трансформации старого названия "убийца китов", которым косаток называли китобои. Звучит жутковато — и не зря.

Где обитают косатки

Косатки обитают повсюду — от ледяных арктических вод до тёплых тропиков. Их нет только в Чёрном, Балтийском морях и отдельных уголках Северного Ледовитого океана. В остальном — это настоящие морские кочевники.

Сколько весит косатка

Новорождённый детёныш весит около 180 кг — как приличный мотоцикл, а длина его тела достигает 2-3 метров. Взрослый самец весит до 8600 кг, самка — до 5400 кг. При этом самцы могут достигать 10 метров в длину, самки — 9.

Чем питаются косатки

Косатки — не просто хищники, а мастера охоты. В северо-восточной части Тихого океана они поедают в основном рыбу. Мигрирующие же особи предпочитают морских млекопитающих. У берегов Новой Зеландии они едят даже акул и скатов.

Косатки также могут атаковать дельфинов, хотя поймать их нелегко: дельфины — отличные пловцы. Чтобы победить, косатки используют хитрость: таран — он оглушает добычу, делая её уязвимой для атаки.

Косатки охотятся командно. Они оглушают рыбу ударами хвоста, сбивают добычу с льдины искусственно созданной волной и даже выходят на берег, чтобы схватить морского льва. Это не просто охота — это стратегия.

Насколько быстро плавает косатка

Косатки — настоящие ракеты океана. Они могут развивать скорость до 54 км/ч. Эту мощь они используют и в охоте, и в акробатике — именно поэтому они так эффектно выпрыгивают из воды.

Есть ли у косаток враги

Нет. Косатки — вершина пищевой цепочки. У них нет естественных врагов. Их сила, интеллект и координация делают их непобедимыми морскими хищниками.

Нападают ли косатки на людей

В дикой природе — почти никогда. Известен лишь один случай нападения, и то, возможно, это была ошибка: человек катался на серфе. В неволе другое дело. Косатка по кличке Тиликум, жившая в Sea World, была причастна к гибели трёх человек в разных инцидентах.

В последние годы появилось всё больше сообщений о том, как косатки взаимодействуют с лодками. Учёные предполагают, что это может быть проявлением любопытства, игры или даже поведенческой адаптации — например, как продолжение охотничьего инстинкта. Ответ пока не однозначен.

Как косатки общаются

Щелчки, свисты, удары плавниками и хвостом, выпрыгивания — их язык богат и многогранен. Они координируют действия в воде и передают эмоции на поверхности.

Исследования показывают, что у самцов, тесно связанных с другими членами группы, шанс выжить выше на 67% в годы, когда пищи (например, лосося) становится меньше. Самки же менее зависимы от социальной сети.

Уточнения

Коса́тка вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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