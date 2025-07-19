Тихие убийцы с хвостом и крыльями: эти болезни запускаются, как таймер — но есть способ защититься

Названы 10 самых опасных зоонозных болезней по версии врачей

4:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они кажутся выдумкой хорроров и фильмов-катастроф, но зоонозные болезни — не выдумка. Это реальные инфекции, передающиеся от животных к человеку. И история показывает, насколько разрушительными они могут быть.

Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вирусы

Бешенство

Абсолютный чемпион по смертности. Если вас укусила заражённая собака — начался отсчёт. Вирус попадает в центральную нервную систему и превращает жертву в "ходячую" фабрику вируса: развивается водобоязнь, агрессия, спутанность сознания, а затем — паралич и смерть. Почти в 100% случаев — летальный исход.

Одна из причин, по которой бешенство приводит к быстрой смерти, может заключаться в том, что изменения, которые вирус вносит в нервную систему носителя, неизбежно влекут за собой быструю смерть.

Проказа

Медленно, но верно. Проказа (болезнь Хансена) развивается годами и вызывает потерю чувствительности, деформации конечностей, слепоту. Она также стигматизирует, изолирует людей от общества. Броненосцы в США — одни из немногих животных-носителей, от которых в редких случаях могут заразиться люди.

Сонная болезнь

Африканский трипаносомоз передаётся через муху цеце. Симптомы начинаются с лихорадки, затем нарушается цикл сна, наступает спутанность сознания, возможна кома. Без лечения — неминуемая смерть. Старые методы лечения были токсичны (вспомним мышьяк), а новые — пока редкость.

Чума

Yersinia pestis, возбудитель чумы, — исторический убийца. Чёрная смерть в XIV веке уничтожила до половины населения Европы. Передаётся от крыс через блох, но может заражать и через жидкости организма. При лёгочной форме — почти 100% смертность. Хотя сегодня болезнь лечится антибиотиками, вспышки случаются и в XXI веке — в Африке, Латинской Америке и даже в Аризоне (июль 2025 года).

Вирус Зика

Первые случаи у макак — 1947 год. У человека вирус вызывает лёгкую инфекцию, но для беременных — смертелен: врождённые пороки, микроцефалия, необратимые поражения мозга у детей. В 2015–2016 годах вирус стал международной угрозой. К счастью, благодаря иммунитету, уровень заражения с 2017 года резко снизился.

Пситтакоз (орнитоз)

Заражение от попугаев и другой птицы. В 1930-е это называли пандемией. Передаётся через пыль, содержащую частицы заражённого помёта. Симптомы — гриппоподобные, но возможна пневмония, поражения кожи и отказ органов. Сегодня болезнь лечится антибиотиками, смертность — менее 1%.

Сибирская язва

Известна как оружие: её споры сбрасывали с бомб, а в 2001 году рассылали по почте в США. Поражает в основном копытных, но смертельно опасна и для человека — особенно при вдыхании спор. Без лечения — почти 100% смертность. Именно с неё началась микробная теория болезни — благодаря Роберту Коху.

Клещевой энцефалит

Передаётся через укус клеща. Раньше его знали лишь в Восточной Европе, но климатические изменения расширили ареал на запад и север. Может привести к отёку мозга и долгосрочным осложнениям: когнитивные нарушения, хроническая усталость. Вакцина есть, но заболевшие — всё чаще.

Птичий грипп

Штамм H5N1 с 1997 года уносит жизни птиц и иногда — людей. Более 500 миллионов домашних птиц были уничтожены. Меньше тысячи случаев у людей, но летальность достигает 50%. Есть случаи передачи от человека к человеку, но пандемии пока не было.

COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию, тоже относится к зоонозам. Предположительно пришёл от летучих мышей (возможно, через других животных). Как и у многих зоонозов, первый контакт с человеком был самым смертоносным. С тех пор штаммы стали менее вирулентными, но урок остался: природа способна ударить снова.

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

