Существо из древних легенд всплыло из мрака — и ученые до сих пор не могут поверить в увиденное

Schmidt Ocean Institute зафиксировал живую особь Mesonychoteuthis hamiltoni

4:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

О нём слагали легенды, писали фантасты и спорили учёные. Колоссальный кальмар, один из самых загадочных и малоизученных обитателей океана, впервые был заснят живым в своей естественной среде обитания. Камере океанографической миссии Schmidt Ocean Institute удалось запечатлеть молодую особь длиной около 30 см на глубине 600 метров у Южных Сандвичевых островов — это сенсационное событие, которого ждали десятилетиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводный водопад

Не призрак, а реальность

До этого момента всё, что имели биологи, — это фрагменты: щупальца, клювы, остатки тканей, извлечённые из желудков кашалотов и других морских хищников. Никто не видел, как этот монстр движется в толще воды. И вот — впервые колоссальный кальмар из рода Mesonychoteuthis hamiltoni попал в объектив живым.

"Это было невероятно эмоционально. Всё, что раньше существовало в виде догадок и обрывков, теперь перед нами — реальное, подвижное существо, живущее в абсолютной темноте", — отметила морской биолог Технологического университета Окленда Кат Болстад.

Кто он — колосс океана

Колоссальный кальмар — не просто "увеличенная" версия своего гигантского собрата (Architeuthis). Это существо иного масштаба: более плотное, массивное и агрессивное. Его тело может достигать веса в полтонны, а щупальца вооружены не просто присосками, а вращающимися крючьями. Глаза — самые большие среди всех животных на планете, до 30 см в диаметре, сравнимы с футбольным мячом. Они позволяют видеть в абсолютной тьме, что особенно важно в бездонных водах Южного океана.

Учёные также обнаружили, что кальмар обладает уникальной способностью к регенерации щупалец и имеет специализированные репродуктивные органы, длина которых может достигать почти метра. Это делает его исключительным даже среди уже удивительных головоногих.

Чем он отличается от гигантского кальмара

Вопреки расхожему мнению, колоссальный и гигантский кальмары — не одно и то же. Они различаются не только размерами и формой тела. Mesonychoteuthis обитает в холодных водах Антарктики, в то время как гигантский кальмар предпочитает умеренные широты. Кроме того, ткани колоссального кальмара имеют иной химический состав, а его поведение отличается большей агрессивностью — в том числе, как показывают данные, он способен к каннибализму.

"Это существо не просто редкое. Оно открывает нам совершенно иную ветвь эволюции глубоководных хищников", — пояснил один из специалистов миссии Schmidt Ocean Institute.

Почему это видео — научная сенсация

Факт наблюдения живого колоссального кальмара — огромный прорыв для биологии. Он подтверждает не только наличие активной популяции этого вида в южной части Атлантики, но и даёт уникальный шанс изучить его поведение, движения, реакцию на свет, возможно — даже форму коммуникации. Учитывая, насколько редки такие встречи, кадры молодой особи — это, по сути, взгляд в неизвестный раздел книги природы, которую мы почти не читали.

Ранее единственным способом изучать этих моллюсков была секция погибших особей. Но разложившийся организм не даёт информации о поведении, подвижности, о том, как именно животное взаимодействует с окружающей средой. Новая съёмка открывает дорогу к совершенно иному подходу.

Где искать "колосса"

Уникальность колоссального кальмара в том, что он обитает в водах, где доступ исследователей ограничен. Южные Сандвичевы острова — одно из самых труднодоступных мест на планете. Глубины там достигают тысяч метров, температура воды близка к нулю, а освещение отсутствует полностью. Именно поэтому до сих пор эти моллюски оставались в тени — буквально и метафорически.

Но по мере развития подводной техники шансы на новые открытия возрастают. Возможно, в ближайшее десятилетие мы узнаем о Mesonychoteuthis hamiltoni больше, чем за все предыдущие сто лет.

О чём это говорит человечеству

Это напоминание о том, насколько мало мы знаем о морских глубинах. Человечество исследовало Марс и Луну лучше, чем собственные океаны. Колоссальный кальмар — живое доказательство того, что даже в XXI веке природа всё ещё способна удивлять нас существами, достойными мифов.

Уточнения

Существо́ — живой организм, живая особь, животное, человек.

