Весит 7 тонн, выглядит как чудовище — но это самый мирный гигант океана

Гигантская акула признана вторым по величине видом рыб в мире

Если бы гигантскую акулу припарковали у обочины, она была бы сравнима по длине с двухэтажным автобусом. До 10 метров в длину, вес до 7 тонн — таковы габариты этой поразительной рыбы. Несмотря на монументальный вид, гигантская акула не представляет никакой угрозы для человека. Это один из самых ярких примеров "мирных гигантов" в океанах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мегалодон

Она уступает в размерах лишь китовой акуле и занимает второе место среди крупнейших рыб в мире. В водах Великобритании гигантских акул можно наблюдать с весны до начала осени, особенно в районе Корнуолла, острова Мэн и западного побережья Шотландии.

Устрашающая — только внешне

Гигантскую акулу легко опознать: выпуклый нос, большой спинной плавник, мощный хвост и широко раскрытая пасть — главные ориентиры для наблюдателей. Когда акула кормится у поверхности, её часто принимают за более опасного сородича, но это обманчивое впечатление.

Её рацион состоит из микроскопических организмов — зоопланктона. Эти мельчайшие существа попадают в рот акулы, когда та медленно скользит в толще воды, фильтруя через жабры массу морской воды.

Фильтрация размером с бассейн

Гигантские акулы — настоящие биологические фильтры. За один час они пропускают через себя объём воды, сопоставимый с олимпийским бассейном. Питание происходит пассивно: акула медленно плывёт с открытым ртом, жаберные тычинки задерживают пищу, а вода проходит дальше, обогащая кровь кислородом.

Во время кормления её глотка герметично закрыта, чтобы предотвратить попадание воды внутрь. Рот плотно смыкается только для проглатывания скопившейся пищи. Иногда в желудке такой акулы может одновременно находиться до 500 килограммов зоопланктона.

Кто входит в меню

Зоопланктон — это не просто "мусор" океана. Он включает икру рыб, личинок моллюсков, веслоногих рачков и прочих микроскопических существ. Несмотря на скромные размеры, эти организмы являются фундаментом морской пищевой цепи.

Что касается самой гигантской акулы, то у неё практически нет естественных врагов. Её могут атаковать только особо крупные акулы или стаи касаток. Однако основная угроза для вида исходит вовсе не из океанских глубин.

Медленный рост — высокий риск

Гигантские акулы взрослеют медленно: самцы — к 12-16 годам, самки — не раньше 20 лет. Это делает вид особенно уязвимым: каждый убитый взрослый означает потерю десятилетий потенциального воспроизводства.

Самки рожают живых детёнышей, которых, как и всех малышей акул, называют "малышами". Однако до сих пор мало что известно о местах их рождения и начальных этапах жизни. Это остаётся одной из загадок океанской биологии.

Под угрозой исчезновения

Несмотря на кажущуюся безмятежность, Cetorhinus maximus включена в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Основные причины — промышленный отлов ради плавников, жира, кожи и мяса. Огромные размеры и медленный рост делают этих рыб особенно уязвимыми.

Сегодня гигантская акула защищена в водах Великобритании, Европейского союза и некоторых других стран. Это позволило частично стабилизировать численность, но глобально вид остаётся под серьёзным давлением.

Опасности современного мира

Главные угрозы для акулы сегодня — столкновения с судами и запутывание в рыболовных сетях. Особенно опасны ловушки для омаров и крабов, где она может застрять и погибнуть. Помимо этого, шумовое загрязнение и изменение климата также вносят свой вклад в ухудшение среды обитания.

Организации вроде MCS и Shark Trust работают над снижением этих рисков. Они разрабатывают рекомендации для рыболовов, выступают за создание морских заповедников и просвещают общественность.

Морские заповедники — надежда на будущее

Один из важнейших шагов — создание охраняемых морских территорий, особенно в районах, где концентрация акул наибольшая. Гебридское море, внутренние и внешние Гебриды, Солуэй-Ферт, западный Корнуолл и остров Мэн — ключевые зоны, где гигантских акул можно наблюдать в летние месяцы.

В хорошую погоду на этих участках можно встретить от одиночных особей до сотен акул, неспешно скользящих в поисках пищи. Ответственные туроператоры организуют поездки, соблюдая правила наблюдения за дикой природой.

Закон и охрана

В Великобритании действует целый набор законов, направленных на охрану гигантской акулы. Их умышленное убийство, ранение или преследование карается штрафом и даже тюремным сроком. Коммерческим рыболовам в ЕС запрещено ловить или транспортировать этих акул.

На международном уровне гигантская акула включена в Конвенции СИТЕС, КМВ и ЮНКЛОС. Это означает, что страны обязаны сотрудничать в сохранении этого вида, а международная торговля регулируется для предотвращения вымирания.

Что мы можем сделать

Каждый, кто выходит в море, может внести вклад в охрану. Использование экологичных снастей, снижение скорости в местах обитания акул, отказ от рыбалки в охраняемых зонах — всё это поможет сохранить этих мирных гигантов для будущих поколений.

Гигантские акулы напоминают нам, что величие в природе не обязательно связано с агрессией. Это медлительные, безобидные титаны, чья судьба зависит от того, насколько разумно мы сможем сосуществовать с ними в общем океане.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).

