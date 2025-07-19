Тигр не дотягивает, а медведь вообще на последнем месте: вот какой хищник охотится точнее всех

Домашняя кошка входит в топ-5 самых результативных охотников по версии учёных

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Быть на вершине пищевой цепи звучит как привилегия. Но реальность куда сложнее: большинство высших хищников терпят неудачу в попытках добыть пищу. Охота — это тяжёлый труд, и далеко не каждый хищник способен обеспечить себе пропитание с первого раза. Даже самые грозные звери — львы, тигры, медведи — чаще всего возвращаются с охоты ни с чем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тигр

Тем не менее, у одних результативность убийства достигает ошеломляющих 85 %, а у других — едва превышает 5 %. Кто из них лучший охотник в дикой природе? Ответы местами неожиданны.

Африканские дикие собаки: 85 % успеха

На первом месте — не лев и не волк, а африканская дикая собака. Этот худощавый, ушастый охотник — настоящий командный боец. Слаженная работа стаи даёт ошеломляющий результат: 85 % успешных атак.

"Они могут сбить антилопу, в десять раз превышающую их вес", — подчеркнул Джеймс Фэйр, автор исследования. Но при всей своей эффективности, собаки часто теряют добычу в схватках с львами и гиенами. К тому же они уязвимы перед угрозой исчезновения: Lycaeon pictus остаётся единственным живым видом своего рода.

Черноногая кошка: крошка-охотник с рекордом

Невероятно, но второй по успешности охотник — крошечная черноногая кошка из южной Африки. Она активна ночью и пытается охотиться каждые полчаса. В 60 % случаев — удачно. За одну ночь эта миниатюрная охотница способна убить до 14 животных.

Её добыча — мелкие птицы, грызуны и насекомые. Несмотря на скромные размеры, черноногая кошка по эффективности уступает только гиеновидным собакам.

Гепард: скорость — не гарантия

Третье место занимает гепард. Король скорости оказывается и весьма метким охотником — успех достигается в 58 % случаев. Исследования, проведённые в Серенгети, подтвердили: из 192 преследований 114 закончились результативно.

Но даже поймав добычу, гепарду приходится бороться с конкуренцией. Часто он вынужден перетаскивать пищу в укромное место, чтобы избежать нападений со стороны более сильных хищников.

Леопард: одиночка с переменным успехом

Универсальный охотник и мастер засад — леопард — показал средний показатель: около 38 %. Всё зависит от условий. Самка с детёнышами успешнее — около 28 %, одиночный самец — всего 14 %.

В Северо-Восточной Намибии результативность выше, чем в Калахари. Это лишний раз доказывает, что окружающая среда оказывает колоссальное влияние на эффективность охоты.

Домашняя кошка: убийца на заднем дворе

Звучит неожиданно, но на пятом месте — обычная домашняя кошка. В открытой местности её успех достигает 70 %, а в целом — 32 %. Правда, лишь треть убитых животных съедается — остальное становится жертвой инстинкта.

Учёные подсчитали, что одичавшие и вольные домашние кошки ежегодно убивают миллионы птиц и мелких млекопитающих. Это наносит экосистемам ощутимый урон.

Львы: короли со скромной статистикой

Лев — символ силы и власти — демонстрирует всего 25 % успешных атак. Одинокий охотник и вовсе добивается цели лишь в 17-19 % случаев. Однако в составе группы результативность возрастает до 30 %.

Из 1300 проанализированных охот в Серенгети почти половина были одиночными. И только 20 % включали двух львов, остальные — три и более.

Волки: охота на выносливость

Средняя результативность волков — 14 %. Но цифры сильно варьируются в зависимости от местности и добычи. На острове Рояль в США волки добиваются успеха всего в 6 % случаев при охоте на лосей. В Миннесоте — до 20 %, когда целью становятся белохвостые олени.

Несмотря на скромные цифры, волки — крайне выносливые и обучаемые охотники, полагающиеся на коллективную стратегию.

Белые медведи: медленные и терпеливые

Всего 10 % успешных охот — таков результат белых медведей. Они охотятся в основном на тюленей, используя метод засад у полыней или снежных убежищ. Иногда медведи преследуют добычу на льду, но успех и здесь не гарантирован.

Некоторые особи замечены за охотой на белух и северных оленей. Но основной способ питания — терпеливое выжидание. Это делает белых медведей уязвимыми в условиях потери арктического льда.

Тигр: величественный одиночка с минимальным успехом

Замыкает рейтинг, как ни странно, тигр. В национальном парке Канха его успешность составляла лишь 5 %. Индийский зоолог Валмик Тапар оценивает этот показатель в 10 %. Однако дальневосточные амурские тигры показывают лучший результат — 38 % на оленей и 45 % на кабанов.

Разница объясняется особенностями среды: плотность лесов, наличие добычи и погодные условия играют критическую роль в шансах тигра на успех.

Идеального хищника не существует

Как видно из рейтинга, эффективность охоты зависит от множества факторов: от физической формы и стратегии до среды обитания и количества соперников. Даже самые опасные животные часто проигрывают в схватке с реальностью.

Идеального хищника не существует. Но каждый из представленных видов демонстрирует по-своему уникальную адаптацию к жизни в условиях, где каждый ужин — результат тяжёлой борьбы.

Уточнения

Хищники style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;"> — участники хищничества, атакующие другого участника (жертву) и питающиеся частями его тела.

