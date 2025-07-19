Старость или деменция? 5 признаков, что с котом что-то не так, и как помочь ему жить лучше

До 50% кошек старше 15 лет могут проявлять симптомы деменции, сообщают ветеринары

6:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как бы это ни звучало страшно, но с возрастом кошки могут столкнуться с заболеваниями, аналогичными деменции у людей. Одним из таких заболеваний является когнитивная дисфункция, или CDS, — это неврологическое расстройство, которое может затруднять жизнь вашему питомцу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Старая кошка лежит на подстилке

Давайте разберемся, как распознать первые признаки этого состояния и как помочь своему пушистому другу.

Что такое деменция у кошек

Деменция у кошек — это не "старческий характер", и уж тем более не капризы. Это нейродегенеративное заболевание, при котором мозг питомца стареет быстрее, чем остальные органы. Кошка может терять память, ориентацию и способность узнавать знакомые места или людей.

Это состояние называется синдром когнитивной дисфункции (CDS), и оно встречается у половины кошек старше 15 лет.

Что вызывает деменцию у кошек

Возрастные изменения влияют на снижение уровня нейромедиаторов (например, дофамина и ацетилхолина), ухудшается кровоснабжение мозга, накапливаются окислительные повреждения и белковые отложения. Всё это и приводит к когнитивным нарушениям.

Немногие владельцы животных знают, что это заболевание не связано с характером кошки или с одиночеством — это именно медицинское состояние, которое требует внимания.

Кто в группе риска

Возраст: наибольший риск развития деменции у кошек после 10-12 лет. К 15 годам почти у половины питомцев могут быть замечены первые симптомы.

наибольший риск развития деменции у кошек после 10-12 лет. К 15 годам почти у половины питомцев могут быть замечены первые симптомы. Заболевания: хронические болезни (например, заболевания почек или сердца) ускоряют старение мозга.

хронические болезни (например, заболевания почек или сердца) ускоряют старение мозга. Порода: пеорода кошки тоже может играть роль, но пока нет точных данных, какие именно породы подвержены риску больше.

пеорода кошки тоже может играть роль, но пока нет точных данных, какие именно породы подвержены риску больше. Отсутствие стимуляции: кошки, не получающие достаточно умственной активности и общения, быстрее теряют интерес к миру и могут развивать когнитивное угасание.

Основные признаки деменции у кошек

Дезориентация в пространстве

Кошка может долго стоять в одном месте, не понимая, куда идти.

Она забывает места, где спала или ела раньше.

Ночью она может начать блуждать по дому и натыкаться на предметы.

Изменения в сне и активности

Проблемы с режимом дня: питомец может мяукать ночью и слишком много спать днем.

Такое поведение напоминает ночные кошмары или панические атаки.

Проблемы с туалетом

Кошка может забывать, где находится лоток, или не использовать его вовсе.

Иногда она начинает прятаться от лотка или ходить в другие места.

Угасание социальной связи

Кошка теряет интерес к общению с вами, не реагирует на свое имя.

Питомец становится пугливым или наоборот агрессивным, теряет интерес к любимым занятиям.

Повторяющееся или странное поведение

Питомец может ходить по кругу, повторять одни и те же действия, сидеть на одном месте по несколько часов.

Что важно исключить

Перед тем как поставить диагноз деменция, нужно исключить другие возможные причины изменений в поведении кошки:

Гипертиреоз: это заболевание щитовидной железы, которое часто встречается у пожилых кошек и может вызывать изменения в поведении.

это заболевание щитовидной железы, которое часто встречается у пожилых кошек и может вызывать изменения в поведении. Боль: если кошка испытывает боль (например, от артрита), это также может проявляться как беспокойство, странное поведение или агрессия.

если кошка испытывает боль (например, от артрита), это также может проявляться как беспокойство, странное поведение или агрессия. Нейрологические расстройства: черепно-мозговые травмы, инсульты или опухоли мозга могут вызывать симптомы, похожие на деменцию.

Как помочь кошке с деменцией

Создайте стабильную среду

Поддерживайте привычный порядок в доме: не переставляйте мебель, оставьте миски и лоток на их местах.

Ограничьте пространство, чтобы кошке было легче ориентироваться.

Установите четкий режим дня

Регулярное кормление, игры и отдых помогают снизить стресс и улучшить когнитивные функции.

Можно использовать мягкие игры, которые не требуют физической активности, например, прятать лакомства или игрушки.

Обратитесь к ветеринару

Иногда нужны лекарства или добавки, чтобы улучшить состояние питомца.

Ветеринары могут порекомендовать антиоксиданты, витамины или даже специализированную диету для поддержания мозговой активности.

Эмоциональная поддержка

Даже если кошка стала более замкнутой или пугливой, важно продолжать общаться с ней, гладить и заботиться о ней.

Поддержка владельца помогает снизить тревожность и улучшить состояние питомца.

Можно ли предотвратить деменцию у кошек

Хотя старение — естественный процесс, есть несколько способов снизить риск когнитивных нарушений:

Умственная и физическая стимуляция: игры, новые впечатления, контакт с человеком замедляют старение мозга.

игры, новые впечатления, контакт с человеком замедляют старение мозга. Сбалансированное питание: специальные корма для пожилых кошек, содержащие омега-3, антиоксиданты и витамины, поддержат мозговую активность.

специальные корма для пожилых кошек, содержащие омега-3, антиоксиданты и витамины, поддержат мозговую активность. Регулярные визиты к ветеринару: своевременное выявление заболеваний поможет предотвратить или замедлить развитие когнитивных нарушений.

Когда стоит принимать трудные решения

В случаях, когда деменция прогрессирует, животное теряет ориентацию и не узнает хозяев, важно принять решение о дальнейшем уходе. Если кошка не может нормально питаться, не использует лоток и большую часть времени находится в панике, стоит обсудить с ветеринаром возможные решения.

Забота о питомце — это не только в играх и кормлении, но и в умении поддержать его в трудные моменты, обеспечив комфорт и уважение к его потребностям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

