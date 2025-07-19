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Старость или деменция? 5 признаков, что с котом что-то не так, и как помочь ему жить лучше

До 50% кошек старше 15 лет могут проявлять симптомы деменции, сообщают ветеринары
6:00
Зоосфера

Как бы это ни звучало страшно, но с возрастом кошки могут столкнуться с заболеваниями, аналогичными деменции у людей. Одним из таких заболеваний является когнитивная дисфункция, или CDS, — это неврологическое расстройство, которое может затруднять жизнь вашему питомцу.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Давайте разберемся, как распознать первые признаки этого состояния и как помочь своему пушистому другу.

Что такое деменция у кошек

Деменция у кошек — это не "старческий характер", и уж тем более не капризы. Это нейродегенеративное заболевание, при котором мозг питомца стареет быстрее, чем остальные органы. Кошка может терять память, ориентацию и способность узнавать знакомые места или людей.

Это состояние называется синдром когнитивной дисфункции (CDS), и оно встречается у половины кошек старше 15 лет.

Что вызывает деменцию у кошек

Возрастные изменения влияют на снижение уровня нейромедиаторов (например, дофамина и ацетилхолина), ухудшается кровоснабжение мозга, накапливаются окислительные повреждения и белковые отложения. Всё это и приводит к когнитивным нарушениям.

Немногие владельцы животных знают, что это заболевание не связано с характером кошки или с одиночеством — это именно медицинское состояние, которое требует внимания.

Кто в группе риска

  • Возраст: наибольший риск развития деменции у кошек после 10-12 лет. К 15 годам почти у половины питомцев могут быть замечены первые симптомы.
  • Заболевания: хронические болезни (например, заболевания почек или сердца) ускоряют старение мозга.
  • Порода: пеорода кошки тоже может играть роль, но пока нет точных данных, какие именно породы подвержены риску больше.
  • Отсутствие стимуляции: кошки, не получающие достаточно умственной активности и общения, быстрее теряют интерес к миру и могут развивать когнитивное угасание.

Основные признаки деменции у кошек

Дезориентация в пространстве

  • Кошка может долго стоять в одном месте, не понимая, куда идти.
  • Она забывает места, где спала или ела раньше.
  • Ночью она может начать блуждать по дому и натыкаться на предметы.

Изменения в сне и активности

  • Проблемы с режимом дня: питомец может мяукать ночью и слишком много спать днем.
  • Такое поведение напоминает ночные кошмары или панические атаки.

Проблемы с туалетом

  • Кошка может забывать, где находится лоток, или не использовать его вовсе.
  • Иногда она начинает прятаться от лотка или ходить в другие места.

Угасание социальной связи

  • Кошка теряет интерес к общению с вами, не реагирует на свое имя.
  • Питомец становится пугливым или наоборот агрессивным, теряет интерес к любимым занятиям.

Повторяющееся или странное поведение

  • Питомец может ходить по кругу, повторять одни и те же действия, сидеть на одном месте по несколько часов.

Что важно исключить

Перед тем как поставить диагноз деменция, нужно исключить другие возможные причины изменений в поведении кошки:

  • Гипертиреоз: это заболевание щитовидной железы, которое часто встречается у пожилых кошек и может вызывать изменения в поведении.
  • Боль: если кошка испытывает боль (например, от артрита), это также может проявляться как беспокойство, странное поведение или агрессия.
  • Нейрологические расстройства: черепно-мозговые травмы, инсульты или опухоли мозга могут вызывать симптомы, похожие на деменцию.

Как помочь кошке с деменцией

Создайте стабильную среду

  • Поддерживайте привычный порядок в доме: не переставляйте мебель, оставьте миски и лоток на их местах.
  • Ограничьте пространство, чтобы кошке было легче ориентироваться.

Установите четкий режим дня

  • Регулярное кормление, игры и отдых помогают снизить стресс и улучшить когнитивные функции.
  • Можно использовать мягкие игры, которые не требуют физической активности, например, прятать лакомства или игрушки.

Обратитесь к ветеринару

  • Иногда нужны лекарства или добавки, чтобы улучшить состояние питомца.
  • Ветеринары могут порекомендовать антиоксиданты, витамины или даже специализированную диету для поддержания мозговой активности.

Эмоциональная поддержка

  • Даже если кошка стала более замкнутой или пугливой, важно продолжать общаться с ней, гладить и заботиться о ней.
  • Поддержка владельца помогает снизить тревожность и улучшить состояние питомца.

Можно ли предотвратить деменцию у кошек

Хотя старение — естественный процесс, есть несколько способов снизить риск когнитивных нарушений:

  • Умственная и физическая стимуляция: игры, новые впечатления, контакт с человеком замедляют старение мозга.
  • Сбалансированное питание: специальные корма для пожилых кошек, содержащие омега-3, антиоксиданты и витамины, поддержат мозговую активность.
  • Регулярные визиты к ветеринару: своевременное выявление заболеваний поможет предотвратить или замедлить развитие когнитивных нарушений.

Когда стоит принимать трудные решения

В случаях, когда деменция прогрессирует, животное теряет ориентацию и не узнает хозяев, важно принять решение о дальнейшем уходе. Если кошка не может нормально питаться, не использует лоток и большую часть времени находится в панике, стоит обсудить с ветеринаром возможные решения.

Забота о питомце — это не только в играх и кормлении, но и в умении поддержать его в трудные моменты, обеспечив комфорт и уважение к его потребностям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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