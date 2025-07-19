Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушка из Канады установила рекорд Гиннесса: 1575 отжиманий за 60 минут
Диетолог Рафаэль Груман заявил: сардины поддерживают память и защищают мозг от старения
Внимание! Эти 5 признаков говорят о том, что косметолог вам не подходит
Мокрые волосы создают идеальные условия для роста микробов на подушке
Бабушкин лук: в Сети раскритиковали образ Лолиты Милявской
Рекомендации по уходу за коврами: как выбрать метод чистки и избежать повреждений
Какие фрукты можно есть перед сном: польза и рекомендации
Почему летом кондиционер в авто повышает нагрузку на двигатель?
Госдума готовит законопроект о запрете семейной ипотеки за пределами региона прописки

Ты когда-нибудь видел, как такса откручивает крышки? Джерри сделал это 11 раз за минуту и установил рекорд

Такса Джерри установила рекорд Гиннесса по откручиванию 11 крышек за одну минуту
2:49
Зоосфера

Животные не перестают удивлять своими необыкновенными способностями, и история таксы по имени Джерри - яркий тому пример. Четырехлетний пес из Техаса недавно стал владельцем уникального рекорда, попав в Книгу рекордов Гиннесса за невероятную способность откручивать крышки с пластиковых бутылок.

Такса с крышкой от бутылки в зубах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Такса с крышкой от бутылки в зубах

Джерри побил рекорд по откручиванию крышек

Джерри, который живет с хозяйкой Сатьей Прией Исваран (Sathya Priya Easwaran), имеет не только обаяние, но и удивительный талант. Он смог открутить 11 крышек с пластиковых бутылок за одну минуту, что стало новым мировым рекордом среди собак.

  • Когда это произошло: джерри поставил рекорд в свой четвертый день рождения — 22 июня 2025 года.
  • Без тренировок: хозяйка Джерри, Сатья, отметила, что не было никаких специальных тренировок. Этот удивительный навык оказался врожденным, и Джерри демонстрировал его каждый раз, когда ему давали бутылочки.

Как началась страсть Джерри к бутылкам

Все началось как обычная игра, но вскоре Джерри настолько увлекся процессом откручивания крышек, что стал делать это все чаще и с большим энтузиазмом. Семья Джерри начала собирать пластиковые бутылки, чтобы порадовать его и дать возможность продолжить любимое занятие.

  • Простой секрет успеха: страсть Джерри к бутылкам не требовала особых усилий, ведь он просто обожал этот процесс и был сосредоточен на своей задаче.
  • Никаких секретных тренеров: по словам Сатьи, Джерри не проходил никаких особых тренировок, и его успех стал результатом природного любопытства и интеллекта.

Зачем Джерри откручивает крышки

  • Польза для экологии: интересно, что Джерри не только развлекался, но и, таким образом, помогал в сортировке вторсырья, поднимая важную экологическую тему для своих владельцев.
  • Чистая радость для Джерри: в своем увлечении Джерри нашел не только развлечение, но и способ выплеснуть свою энергию в полезное и позитивное русло.

Примечание к рекорду

Рекорд Джерри — не просто интересный случай, но и отличный пример того, как животные могут удивлять нас своими уникальными талантами. Джерри, возможно, и не знал, что его увлечение принесет ему мировой титул, но этот момент стал важной вехой в истории животных с рекордами.

История Джерри — это напоминание, что не только люди могут удивлять своими достижениями, но и наши любимые питомцы порой обладают выдающимися способностями. Джерри показал, что иногда для того, чтобы стать рекордсменом, нужно всего лишь следовать своему увлечению и быть сосредоточенным на своем деле!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Внимание! Эти 5 признаков говорят о том, что косметолог вам не подходит
Мокрые волосы создают идеальные условия для роста микробов на подушке
Бабушкин лук: в Сети раскритиковали образ Лолиты Милявской
Рекомендации по уходу за коврами: как выбрать метод чистки и избежать повреждений
Какие фрукты можно есть перед сном: польза и рекомендации
Почему летом кондиционер в авто повышает нагрузку на двигатель?
Госдума готовит законопроект о запрете семейной ипотеки за пределами региона прописки
Такса Джерри установила рекорд Гиннесса по откручиванию 11 крышек за одну минуту
От фальшивой бомбы до змей в штанах: чем удивили охрану аэропорта туристы
Белки, жиры и углеводы должны быть в рационе без перекосов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.