Ты когда-нибудь видел, как такса откручивает крышки? Джерри сделал это 11 раз за минуту и установил рекорд

Животные не перестают удивлять своими необыкновенными способностями, и история таксы по имени Джерри - яркий тому пример. Четырехлетний пес из Техаса недавно стал владельцем уникального рекорда, попав в Книгу рекордов Гиннесса за невероятную способность откручивать крышки с пластиковых бутылок.
Джерри, который живет с хозяйкой Сатьей Прией Исваран (Sathya Priya Easwaran), имеет не только обаяние, но и удивительный талант. Он смог открутить 11 крышек с пластиковых бутылок за одну минуту, что стало новым мировым рекордом среди собак.
Все началось как обычная игра, но вскоре Джерри настолько увлекся процессом откручивания крышек, что стал делать это все чаще и с большим энтузиазмом. Семья Джерри начала собирать пластиковые бутылки, чтобы порадовать его и дать возможность продолжить любимое занятие.
Рекорд Джерри — не просто интересный случай, но и отличный пример того, как животные могут удивлять нас своими уникальными талантами. Джерри, возможно, и не знал, что его увлечение принесет ему мировой титул, но этот момент стал важной вехой в истории животных с рекордами.
История Джерри — это напоминание, что не только люди могут удивлять своими достижениями, но и наши любимые питомцы порой обладают выдающимися способностями. Джерри показал, что иногда для того, чтобы стать рекордсменом, нужно всего лишь следовать своему увлечению и быть сосредоточенным на своем деле!
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