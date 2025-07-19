Ты когда-нибудь видел, как такса откручивает крышки? Джерри сделал это 11 раз за минуту и установил рекорд

Такса Джерри установила рекорд Гиннесса по откручиванию 11 крышек за одну минуту

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животные не перестают удивлять своими необыкновенными способностями, и история таксы по имени Джерри - яркий тому пример. Четырехлетний пес из Техаса недавно стал владельцем уникального рекорда, попав в Книгу рекордов Гиннесса за невероятную способность откручивать крышки с пластиковых бутылок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Такса с крышкой от бутылки в зубах

Джерри побил рекорд по откручиванию крышек

Джерри, который живет с хозяйкой Сатьей Прией Исваран (Sathya Priya Easwaran), имеет не только обаяние, но и удивительный талант. Он смог открутить 11 крышек с пластиковых бутылок за одну минуту, что стало новым мировым рекордом среди собак.

Когда это произошло: джерри поставил рекорд в свой четвертый день рождения — 22 июня 2025 года.

джерри поставил рекорд в свой четвертый день рождения — 22 июня 2025 года. Без тренировок: хозяйка Джерри, Сатья, отметила, что не было никаких специальных тренировок. Этот удивительный навык оказался врожденным, и Джерри демонстрировал его каждый раз, когда ему давали бутылочки.

Как началась страсть Джерри к бутылкам

Все началось как обычная игра, но вскоре Джерри настолько увлекся процессом откручивания крышек, что стал делать это все чаще и с большим энтузиазмом. Семья Джерри начала собирать пластиковые бутылки, чтобы порадовать его и дать возможность продолжить любимое занятие.

Простой секрет успеха: страсть Джерри к бутылкам не требовала особых усилий, ведь он просто обожал этот процесс и был сосредоточен на своей задаче.

страсть Джерри к бутылкам не требовала особых усилий, ведь он просто обожал этот процесс и был сосредоточен на своей задаче. Никаких секретных тренеров: по словам Сатьи, Джерри не проходил никаких особых тренировок, и его успех стал результатом природного любопытства и интеллекта.

Зачем Джерри откручивает крышки

Польза для экологии: интересно, что Джерри не только развлекался, но и, таким образом, помогал в сортировке вторсырья, поднимая важную экологическую тему для своих владельцев.

интересно, что Джерри не только развлекался, но и, таким образом, помогал в сортировке вторсырья, поднимая важную экологическую тему для своих владельцев. Чистая радость для Джерри: в своем увлечении Джерри нашел не только развлечение, но и способ выплеснуть свою энергию в полезное и позитивное русло.

Примечание к рекорду

Рекорд Джерри — не просто интересный случай, но и отличный пример того, как животные могут удивлять нас своими уникальными талантами. Джерри, возможно, и не знал, что его увлечение принесет ему мировой титул, но этот момент стал важной вехой в истории животных с рекордами.

История Джерри — это напоминание, что не только люди могут удивлять своими достижениями, но и наши любимые питомцы порой обладают выдающимися способностями. Джерри показал, что иногда для того, чтобы стать рекордсменом, нужно всего лишь следовать своему увлечению и быть сосредоточенным на своем деле!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

