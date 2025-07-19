Белый медведь и пингвин никогда не встретятся — и вот что случится, если это изменится

Белый медведь в Антарктиде может уничтожить пингвинов — предупреждают экологи

4:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие из нас выросли с романтическим образом белого медведя и пингвина, делящих заснеженные просторы в каком-то обобщённом "полярном царстве". Но в реальности эти животные никогда не встречаются — они обитают на противоположных концах планеты. Пингвины — исключительно южане, а белые медведи — северные хищники.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый медведь

Тем не менее, идея переселить медведей в Антарктиду время от времени всплывает в обсуждениях. Особенно часто её поднимают, когда появляется тревожная статистика о таянии арктических льдов и угрозе исчезновения Ursus maritimus. Поверхностно рассуждая, кажется, что медведям в Антарктиде будет даже лучше: там холодно, много льда и множество морских животных. Но это только на первый взгляд.

Белый медведь: универсальный охотник

Ursus maritimus — крайне приспособленное животное. Вопреки устоявшемуся мнению, белый медведь не является узким специалистом, питающимся исключительно кольчатыми нерпами. В Арктике он проявляет завидную гибкость: может охотиться на северных оленей, нападать на гнездящихся птиц и поедать их яйца, не гнушается морскими моллюсками и крабами. Есть свидетельства, что он даже ныряет за водорослями. Такая пластичность даёт основания полагать, что медведь мог бы освоиться и в другом климате.

"Белые медведи невероятно изобретательны, когда дело доходит до поиска пищи. Но их способность адаптироваться — это не то же самое, что безвредность для новой экосистемы", — отметил эколог Майкл Энгелхард.

Антарктида: рай без наземных хищников

Антарктида на первый взгляд действительно выглядит как потенциальное убежище: огромные ледяные просторы, доступ к морским тюленям и изобилие пингвинов. Но именно отсутствие крупных наземных хищников определило уникальный эволюционный путь антарктической фауны. Ни одно сухопутное животное на этом континенте не сталкивалось с угрозой со стороны зверя вроде медведя. Даже морские млекопитающие вроде морских котиков и леопардов не воспринимают наземные источники опасности как угрозу.

"Местная фауна просто не готова к появлению сверххищника. Если бы белые медведи действительно появились в Антарктиде, они бы уничтожили значительную часть популяции пингвинов за одно поколение", — пояснил Энгелхард.

Пингвины против медведей: неравный бой

Колонии пингвинов в Антарктиде сосредоточены в местах, где они чувствуют себя в полной безопасности. Они не развили поведение избегания хищников на суше. Птицы перемещаются медленно, гнездятся открыто, а молодняк остаётся беззащитным на виду. Даже морские хищники, такие как морские леопарды, охотятся на пингвинов только в воде.

Если бы в этот уравновешенный мир пришёл белый медведь, последствия были бы катастрофическими. Пингвины стали бы лёгкой добычей, и хищник не встретил бы практически никакого сопротивления. За короткое время медведи могли бы подорвать устойчивость всей пищевой цепи Антарктики.

Хищник вне контроля

История экологии знает множество случаев, когда интродукция даже сравнительно безобидного вида приводит к разрушению экосистемы. В Австралии, например, завезённые кролики превратились в бедствие национального масштаба. Белый медведь — хищник совершенно иного калибра. Он силён, умён, умеет использовать лёд для охоты и не имеет естественных врагов.

Добавим к этому тот факт, что в Антарктиде нет никакой сухопутной конкуренции: ни волков, ни лисиц, ни даже енотов. Белый медведь стал бы абсолютным доминантом, а для экосистемы это означало бы не баланс, а хаос.

Полярная изоляция: важное условие

Эволюция сделала белого медведя и пингвина обитателями разных полюсов не случайно. Географическая изоляция оказалась спасительной: она защитила южную фауну от агрессивного северного охотника, а самого медведя — от конкуренции и угроз, характерных для других климатических зон.

"Это не просто биогеография, а хрупкий результат миллионов лет эволюционного равновесия", — подчеркнул Энгелхард.

Экологический урок

Представление о "спасении" белого медведя через переселение в Антарктиду — наивное и опасное. Оно игнорирует главную истину современной экологии: нельзя решать одну проблему за счёт создания другой. Вместо того чтобы нарушать природный баланс на другом континенте, человечество должно сосредоточиться на сохранении родной арктической среды обитания для этого удивительного животного.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

