Неожиданный откол айсберга открыл скрытый мир: учёные засняли необычные существа, о которых мы не знали

В начале 2025 года откол от Антарктиды гигантского айсберга открыл уникальную морскую экосистему, которая ранее была скрыта под ледяным покровом. Это откровение привело к неожиданным открытиям и впервые позволило учёным заснять на видео два редких вида кальмаров, ранее неизвестных науке.
В январе прошлого года от Антарктиды откололся айсберг, получивший название A-84. Это явление не только привлекло внимание исследователей, но и дало уникальную возможность для учёных изучить морскую жизнь, которая десятилетиями оставалась скрытой. Исследователи с научно-исследовательского судна Falkor, принадлежащего Американскому фонду океанографии, были вынуждены изменить курс, чтобы изучить этот новый, ранее неизведанный участок океана.
Одним из самых удивительных открытий стало впервые заснятое морское существо — стеклянный кальмар Galiteuthis glacialis, который был впервые идентифицирован ещё в 1906 году, но до сих пор не наблюдался в природе. Этот кальмар, эндемик Антарктиды, был снят на глубине почти 700 метров.
Этот кальмар живёт в экстремальных условиях Антарктиды, и его наблюдение стало важным шагом для изучения экосистемы, которая была скрыта под льдами.
Но это не было единственным удивительным открытием! В марте 2025 года, спустя два месяца после первого наблюдения, исследовательская команда сделала ещё одно невероятное открытие — они впервые засняли молодь гигантского кальмара. Эти кальмары также относятся к категории стеклянных, но их размеры гораздо больше.
Помимо кальмаров, в ходе этой экспедиции учёные обнаружили и другие виды, обитающие в тёмных и глубоких водах Южного океана. Эти данные помогут ученым лучше понять, как экосистема океана может изменяться в ответ на такие природные явления, как откол айсбергов, и какие скрытые чудеса могут быть там обнаружены в будущем.
Это открытие стало важным напоминанием о том, что природа всегда полна неожиданных сюрпризов. Южный океан продолжает скрывать в себе множество неизведанных экосистем и уникальных существ, которые только начинают быть изучены. Возможно, откол айсберга и стал катализатором этих великих открытий, которые помогут нам лучше понять наш планетарный океан.
А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.
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