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Неожиданный откол айсберга открыл скрытый мир: учёные засняли необычные существа, о которых мы не знали

Учёные впервые засняли стеклянных кальмаров и гигантских кальмаров в Южном океане
3:15
Зоосфера

В начале 2025 года откол от Антарктиды гигантского айсберга открыл уникальную морскую экосистему, которая ранее была скрыта под ледяным покровом. Это откровение привело к неожиданным открытиям и впервые позволило учёным заснять на видео два редких вида кальмаров, ранее неизвестных науке.

Два кальмара в Антарктическом океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Два кальмара в Антарктическом океане

Откол айсберга: открытие нового мира

В январе прошлого года от Антарктиды откололся айсберг, получивший название A-84. Это явление не только привлекло внимание исследователей, но и дало уникальную возможность для учёных изучить морскую жизнь, которая десятилетиями оставалась скрытой. Исследователи с научно-исследовательского судна Falkor, принадлежащего Американскому фонду океанографии, были вынуждены изменить курс, чтобы изучить этот новый, ранее неизведанный участок океана.

Редкий кальмар Galiteuthis glacialis

Одним из самых удивительных открытий стало впервые заснятое морское существо — стеклянный кальмар Galiteuthis glacialis, который был впервые идентифицирован ещё в 1906 году, но до сих пор не наблюдался в природе. Этот кальмар, эндемик Антарктиды, был снят на глубине почти 700 метров.

  • Особенности кальмара: прозрачное тело и хрупкая структура.
  • Где был найден: на глубине 700 метров в открытых водах Южного океана.

Этот кальмар живёт в экстремальных условиях Антарктиды, и его наблюдение стало важным шагом для изучения экосистемы, которая была скрыта под льдами.

Гигантский кальмар: ещё одно открытие

Но это не было единственным удивительным открытием! В марте 2025 года, спустя два месяца после первого наблюдения, исследовательская команда сделала ещё одно невероятное открытие — они впервые засняли молодь гигантского кальмара. Эти кальмары также относятся к категории стеклянных, но их размеры гораздо больше.

  • Гигантский кальмар: может достигать 7 метров в длину, в отличие от ледникового кальмара, который намного меньше.
  • Как они отличаются: несмотря на схожесть в прозрачности тела и структуре охотничьих крючков, эти кальмары различаются по размеру и образу жизни.

Уникальная экосистема Южного океана

Помимо кальмаров, в ходе этой экспедиции учёные обнаружили и другие виды, обитающие в тёмных и глубоких водах Южного океана. Эти данные помогут ученым лучше понять, как экосистема океана может изменяться в ответ на такие природные явления, как откол айсбергов, и какие скрытые чудеса могут быть там обнаружены в будущем.

Это открытие стало важным напоминанием о том, что природа всегда полна неожиданных сюрпризов. Южный океан продолжает скрывать в себе множество неизведанных экосистем и уникальных существ, которые только начинают быть изучены. Возможно, откол айсберга и стал катализатором этих великих открытий, которые помогут нам лучше понять наш планетарный океан.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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