Кошки с шестью пальцами — выдумка нейросети или реальность с когтями

Кошки Хемингуэя: у некоторых животных по шесть и более пальцев на передних лапах

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки с лишними пальцами — это не фантазия и не сбой нейросети. Такие животные действительно существуют и называются полидактильными. Внешне они выглядят так, словно надели варежки с большими пальцами — лапы становятся широкими, а походка напоминает танец на цыпочках.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лапы

Многопалые кошки существуют — и их прозвали кошками Хемингуэя

У обычных кошек по пять пальцев на передних лапах и четыре на задних. У полидактильных может быть шесть, семь и даже больше — чаще всего на передних. Причина этого феномена — доминантный ген: если хотя бы один из родителей его носит, есть шанс, что котёнок родится с лишними пальцами.

Почему их зовут кошками Хемингуэя

Эрнест Хемингуэй однажды получил в подарок шестипалую кошку по кличке Белоснежка. С тех пор его дом во Флориде превратился в настоящую резиденцию многопалых кошек. Там до сих пор живут десятки таких животных, многие из которых — прямые потомки Белоснежки. Так родилось прозвище — кошки Хемингуэя.

Насколько они редкие

Несмотря на необычный вид, полидактильные кошки встречаются довольно часто. Моряки в своё время даже считали их удачей в плавании — якобы благодаря устойчивости на палубе. А широкие лапы действительно придают им немного "морской" походки.

Есть ли сложности в уходе

Сами лишние пальцы не мешают кошке. Но вот когти на них требуют внимания: они могут расти под неудобными углами, врастать или ломаться. Ветеринары рекомендуют регулярно проверять лапы и подстригать когти, особенно если животное не точит их естественным образом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



