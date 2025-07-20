Гладкие снаружи — пушистые внутри: правда о лысых кошках

Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью

Бесшерстные породы кажутся идеальными для тех, кто мечтает о коте без линьки и с инопланетной внешностью.

Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котенок сфинкс

6 "лысых" кошек, у которых на самом деле есть шерсть

Полная лысость — чаще оптический обман. У большинства таких кошек всё же есть тонкий пушок, а иногда и полноценная шерсть.

1. Сфинкс

Канадская порода, появившаяся благодаря естественной мутации. На вид лысая, но тело покрыто лёгким пушком, напоминающим персиковую кожицу. Характерные черты — складки, крупные уши и миндалевидные глаза.

2. Донской сфинкс

Российский вариант, не имеющий родства с канадским. Может быть полностью или частично голым, иногда — с сезонной шерстью. Донские кошки известны дружелюбием и контактностью.

3. Питерболд

Гибрид донского сфинкса и ориентальной короткошёрстной. Варьируется от полностью лысого до пушистого. Независимо от шерсти — грациозные, умные и очень общительные.

4. Украинский левкой

Порода с загнутыми ушами и уникальным профилем. Получена от донского сфинкса и шотландской вислоухой. Часто с мягким пушком, хорошо адаптируется в доме и отлично ладит с другими животными.

5. Ликой

Редкая и загадочная порода с нерегулярным шерстяным покровом. Выглядит как смесь дикого зверя и домашнего кота. Подшерсток у котят может исчезнуть с возрастом, придавая им "лысый" вид.

6. Двэльф

Фантастическая внешность — результат скрещивания сфинкса, манчкина и американского керла. Тело без шерсти, иногда с пушком, короткие лапы и закрученные уши делают их настоящими экзотами.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



