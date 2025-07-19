Губка вместо снаряжения: дельфины придумали хитрый способ охоты

Дельфины освоили необычный метод охоты: надевают губки на клюв

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У побережья Австралии некоторые дельфины освоили необычную технику: они надевают морскую губку на нос, чтобы добывать рыбу со дна. Это поведение учёные назвали охотой с губкой (sponging), и оно считается настоящим примером животной изобретательности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кекаималу гибрид дельфина и малой косатки

Как дельфины используют губку как охотничий инструмент

Надетая губка защищает дельфинов от острых камней и кораллов, пока они прочёсывают гальку и песок в поисках рыбы — в основном это представители семейства чанчитовых, предпочитающие прятаться на дне. Снаружи это напоминает клоунский нос, но функция — исключительно практичная.

Минус для эхолокации — не помеха

Использование губки снижает эффективность эхолокации — основного навигационного инструмента у афалинов. Учёные сравнивают это с тем, как человек слышит в противогазе: всё становится глуше. Тем не менее, дельфины учатся адаптироваться. Подводные микрофоны подтвердили: эхолокация работает даже с губкой, просто в изменённом режиме.

Это не инстинкт, а культура

Охота с губкой — это не врождённое поведение, а навык, передающийся от матери к детёнышу. Освоить технику непросто, поэтому ей пользуются лишь около 5 % особей в изученной популяции — примерно 30 дельфинов. Это делает навык настоящим примером морской культуры.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых.

