Последняя прогулка длиной в сто лет: заповедник простился с великой слонихой

Старейшая слониха Индии Ватсала умерла в заповеднике Панна

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В заповеднике Панна скончалась Ватсала — одна из старейших азиатских слоних, чей возраст превысил 100 лет. Такое долголетие — исключительная редкость даже для слонов, известных своей продолжительной жизнью.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Palmyre_066.jpg by William Scot Морщины слона могут вдохновить на создание роботов

Ушла Ватсала — столетняя слониха и живая легенда Индии

Родилась Ватсала в южном индийском штате Керала. С 1972 года она жила в Мадхья-Прадеш, где участвовала в лесозаготовке. Спустя 20 лет, в 1993 году, она обрела покой в заповеднике Панна — там Ватсала стала уважаемой матриархиней и символом мудрости.

Без потомства, но с большой миссией

Хотя у Ватсалы не было бивней и детёнышей, она заботилась о молодняке и сохраняла особый авторитет. Даже после полной потери зрения в 2020 году она продолжала свои ежедневные прогулки — рядом всегда был её смотритель и друг Манираджа.

Сила в мягкости

Ватсала пережила несколько агрессивных столкновений с самцом по кличке Рам Бахадур, но каждый раз сохраняла спокойствие и уверенность. В её облике сочетались достоинство, устойчивость и необыкновенное внутреннее спокойствие.

Рекордов не нужно — когда есть память

Из-за отсутствия официальных документов о рождении Ватсала не могла попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но для тех, кто знал её, она всегда останется настоящей рекордсменкой — не по цифрам, а по жизни.

Уточнения

Запове́дник - участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс.

