Последняя прогулка длиной в сто лет: заповедник простился с великой слонихой

В заповеднике Панна скончалась Ватсала — одна из старейших азиатских слоних, чей возраст превысил 100 лет. Такое долголетие — исключительная редкость даже для слонов, известных своей продолжительной жизнью.
Родилась Ватсала в южном индийском штате Керала. С 1972 года она жила в Мадхья-Прадеш, где участвовала в лесозаготовке. Спустя 20 лет, в 1993 году, она обрела покой в заповеднике Панна — там Ватсала стала уважаемой матриархиней и символом мудрости.
Без потомства, но с большой миссией
Хотя у Ватсалы не было бивней и детёнышей, она заботилась о молодняке и сохраняла особый авторитет. Даже после полной потери зрения в 2020 году она продолжала свои ежедневные прогулки — рядом всегда был её смотритель и друг Манираджа.
Сила в мягкости
Ватсала пережила несколько агрессивных столкновений с самцом по кличке Рам Бахадур, но каждый раз сохраняла спокойствие и уверенность. В её облике сочетались достоинство, устойчивость и необыкновенное внутреннее спокойствие.
Рекордов не нужно — когда есть память
Из-за отсутствия официальных документов о рождении Ватсала не могла попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но для тех, кто знал её, она всегда останется настоящей рекордсменкой — не по цифрам, а по жизни.
Запове́дник - участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс.
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