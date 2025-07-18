Старение без воспалений — у лемуров нашли то, чего не хватает человеку

Лемуры помогли учёным поставить под сомнение связь воспаления и старения

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Старение часто связывают с воспалительными процессами. Это явление даже получило отдельное название — "инфламмейджинг", от слов inflammation (воспаление) и aging (старение). Считается, что с возрастом у всех приматов уровень воспаления в организме только растёт. Но недавние наблюдения за лемурами поставили это мнение под сомнение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лемур

Лемуры подсказывают, как стареть без воспаления

Профессор Элейн Гевара из Университета Дьюка исследует старение у приматов. Она сосредоточилась на двух видах лемуров: кошачьих и сифака. Они живут в сходных условиях, но отличаются по физиологии и образу жизни, что делает их особенно ценными для сравнения.

Неожиданные результаты

Учёные ожидали, что с возрастом у лемуров возрастут маркеры воспаления и окислительного стресса. Однако оказалось, что ни у одного из двух видов этого не произошло. Более того, у кошачьих лемуров воспаление даже немного снижалось с возрастом.

Что это значит для нас

Это открытие ставит под сомнение идею, что хроническое воспаление — неизбежная часть старения. Возможно, некоторые биологические механизмы позволяют стареть мягче, без перегрузки иммунной системы.

Если удастся понять, как это работает у лемуров, это может привести к новым стратегиям в борьбе за активное и здоровое долголетие у людей.

Уточнения

Лемурообра́зные - инфраотряд приматов из подотряда полуобезьян (Strepsirrhini), эндемичный для Мадагаскара и близлежащих к нему Коморских островов.

