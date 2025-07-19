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Граница, которую не пересекают даже животные — Линия Уоллеса раскрыла тайну

Исследование: зоогеографическая граница Линии Уоллеса возникла из-за тектоники плит
1:47
Зоосфера

Линия Уоллеса — это не вымышленная черта на карте, а настоящая зоогеографическая граница, разделяющая два мира. Она пролегает между индонезийскими островами Ломбок и Бали, огибает Борнео и уходит к востоку от Филиппин.

Коала
Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коала

Учёные раскрыли загадку Линии Уоллеса

Эту линию впервые описал в XIX веке натуралист Альфред Рассел Уоллес. Он заметил странную закономерность: животные по обе стороны линии разительно отличаются. Например, кенгуру и коалы — исключительно австралийские жители, а вот виды с северной стороны могут встречаться с обеих сторон. Эта асимметрия долгое время оставалась загадкой.

Ответ нашла геология

Современная наука, объединив данные по тектонике плит и биологии, наконец пролила свет на тайну. Примерно 35 миллионов лет назад Австралия располагалась южнее и была связана с Антарктидой. Позже она начала медленно двигаться на север, в сторону Азии, и в результате этого движения образовались вулканические острова, которые теперь входят в состав Индонезии.

Параллельно климат Земли становился прохладнее. Животные, эволюционировавшие в сухих и жарких условиях Австралии, плохо переносили тропическую влажность северных территорий. А вот более "влаголюбивые" виды постепенно проникали на юг.

Зачем это важно

Проанализировав данные по 20 тысячам видов животных, учёные теперь лучше понимают, как климат влияет на расселение фауны. Это знание поможет точнее прогнозировать миграции в будущем — на фоне глобального потепления и других климатических изменений.

Уточнения

Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Автор Дмитрий Тезнев
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