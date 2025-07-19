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Тараканы знали, как спрятаться — именно это и спасло их от вымирания

Три фактора помогли тараканам пережить катастрофу, уничтожившую динозавров
1:21
Зоосфера

Тараканы прославились своей поразительной живучестью — и это не преувеличение. Эти насекомые пережили метеорит, уничтоживший динозавров, и до сих пор чувствуют себя превосходно. Но в чём секрет их стойкости?

Клоп и таракан у крыльца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клоп и таракан у крыльца

Почему тараканы пережили динозавров

Учёные выделяют три главных фактора, которые помогли тараканам пережить массовые вымирания:

  1. Плоское тело. Благодаря уплощённой форме тараканы легко прячутся в самые узкие щели, спасаясь от холода, жары, хищников и катастроф.

  2. Всеядность. В том числе — способность питаться падалью. Когда еда в окружающей среде практически исчезает, тараканы всё равно находят способ прокормиться.

  3. Надёжная защита потомства. Эти насекомые откладывают яйца в прочные капсулы — оотеки. Они надёжно защищают эмбрионы от внешних угроз, обеспечивая выживание будущего поколения даже в самых тяжёлых условиях.

Испытание временем

Факт выживания тараканов после падения метеорита Чиксулуб — прямое доказательство их исключительной устойчивости. Пока исчезали целые виды, усачи приспосабливались и выживали. И, судя по всему, собираются делать это и дальше.

Уточнения

Тарака́новые — отряд насекомых из надотряда тараканообразных.

Автор Дмитрий Тезнев
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