Тараканы знали, как спрятаться — именно это и спасло их от вымирания

Три фактора помогли тараканам пережить катастрофу, уничтожившую динозавров

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тараканы прославились своей поразительной живучестью — и это не преувеличение. Эти насекомые пережили метеорит, уничтоживший динозавров, и до сих пор чувствуют себя превосходно. Но в чём секрет их стойкости?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клоп и таракан у крыльца

Почему тараканы пережили динозавров

Учёные выделяют три главных фактора, которые помогли тараканам пережить массовые вымирания:

Плоское тело. Благодаря уплощённой форме тараканы легко прячутся в самые узкие щели, спасаясь от холода, жары, хищников и катастроф. Всеядность. В том числе — способность питаться падалью. Когда еда в окружающей среде практически исчезает, тараканы всё равно находят способ прокормиться. Надёжная защита потомства. Эти насекомые откладывают яйца в прочные капсулы — оотеки. Они надёжно защищают эмбрионы от внешних угроз, обеспечивая выживание будущего поколения даже в самых тяжёлых условиях.

Испытание временем

Факт выживания тараканов после падения метеорита Чиксулуб — прямое доказательство их исключительной устойчивости. Пока исчезали целые виды, усачи приспосабливались и выживали. И, судя по всему, собираются делать это и дальше.

Уточнения

Тарака́новые — отряд насекомых из надотряда тараканообразных.

