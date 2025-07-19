Тараканы знали, как спрятаться — именно это и спасло их от вымирания

Тараканы прославились своей поразительной живучестью — и это не преувеличение. Эти насекомые пережили метеорит, уничтоживший динозавров, и до сих пор чувствуют себя превосходно. Но в чём секрет их стойкости?
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Клоп и таракан у крыльца
Почему тараканы пережили динозавров
Учёные выделяют три главных фактора, которые помогли тараканам пережить массовые вымирания:
Плоское тело. Благодаря уплощённой форме тараканы легко прячутся в самые узкие щели, спасаясь от холода, жары, хищников и катастроф.
Всеядность. В том числе — способность питаться падалью. Когда еда в окружающей среде практически исчезает, тараканы всё равно находят способ прокормиться.
Надёжная защита потомства. Эти насекомые откладывают яйца в прочные капсулы — оотеки. Они надёжно защищают эмбрионы от внешних угроз, обеспечивая выживание будущего поколения даже в самых тяжёлых условиях.
Испытание временем
Факт выживания тараканов после падения метеорита Чиксулуб — прямое доказательство их исключительной устойчивости. Пока исчезали целые виды, усачи приспосабливались и выживали. И, судя по всему, собираются делать это и дальше.
Уточнения
Тарака́новые — отряд насекомых из надотряда тараканообразных.