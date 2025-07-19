Ваш кот ведёт себя странно: теперь можно проверить, насколько это серьёзно

В Великобритании создали тест для оценки психопатии у домашних котов

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Понять, что творится в голове у кота — задача не из простых. Но британские исследователи решили приблизиться к разгадке: они адаптировали психологический опросник, основанный на триархической модели психопатии, специально для котов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подозрительный взгляд кошки

У вашего кота странный характер: возможно, он психопат

Модель оценивает три характеристики: храбрость, подлость и расторможенность. Изначально этот подход использовали для людей, но теперь — и для домашних животных.

В анкете — 46 утверждений о поведении кошки: насколько охотно она исследует новые места, как реагирует на угрозу, соблюдает ли правила дома, меняется ли настроение, как ведёт себя с другими животными и незнакомцами.

После прохождения теста подсчитываются баллы. Они помогают понять, в какой степени у питомца выражены психопатические черты.

Почему это не повод для паники

Авторы исследования подчёркивают: в той или иной мере все коты могут обладать такими чертами. В дикой природе это помогало выживать — охотиться, защищать территорию и искать пару.

Тест создан не для того, чтобы навешивать ярлыки, а чтобы лучше понять своего питомца. Например, если у кота высокий балл по храбрости — стоит дать ему возможность исследовать пространство: установить когтеточки, препятствия или игровые конструкции.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



