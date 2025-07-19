Вы всё это время ошибались в возрасте своей кошки — теперь есть точный способ

Если вы думали, что возраст кошки можно перевести в человеческий по той же схеме, что и у собак — один к семи, — придётся пересмотреть подход. У кошек всё устроено иначе: их взросление и старение происходит по другим ритмам.
В первый год жизни кошка развивается настолько быстро, что её можно сравнить с двадцатилетним человеком. К двум годам — это уже примерно 24 года. А дальше каждый год прибавляет около четырёх человеческих.
Вот удобная формула:
((возраст кошки — 2) x 4) + 24
Пример: если кошке 13 лет, её человеческий возраст будет примерно 68 лет. Формула не идеальна, но даёт довольно точное представление.
Жизненные этапы кошки
Возраст кошки условно делится на этапы:
Каждому периоду соответствуют свои особенности: питание, активность и ветеринарный уход. Например, пожилым кошкам важно регулярно проверять почки и зубы, а в зрелом возрасте — контролировать вес.
Что влияет на продолжительность жизни
Домашние кошки, которые получают качественный уход, часто живут 15-20 лет и даже дольше. А вот уличные животные, к сожалению, редко доживают до преклонного возраста. На это влияют условия жизни, порода, питание и доступ к ветеринарной помощи.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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