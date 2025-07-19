Вы всё это время ошибались в возрасте своей кошки — теперь есть точный способ

Возраст кошки в человеческих годах: формула перевода и пояснения

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы думали, что возраст кошки можно перевести в человеческий по той же схеме, что и у собак — один к семи, — придётся пересмотреть подход. У кошек всё устроено иначе: их взросление и старение происходит по другим ритмам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котята

Как посчитать возраст кошки в "человеческих" годах

В первый год жизни кошка развивается настолько быстро, что её можно сравнить с двадцатилетним человеком. К двум годам — это уже примерно 24 года. А дальше каждый год прибавляет около четырёх человеческих.

Вот удобная формула:

((возраст кошки — 2) x 4) + 24

Пример: если кошке 13 лет, её человеческий возраст будет примерно 68 лет. Формула не идеальна, но даёт довольно точное представление.

Жизненные этапы кошки

Возраст кошки условно делится на этапы:

котёнок: 0-6 месяцев

молодая кошка: 7 месяцев — 2 года

зрелая: 3-6 лет

пожилая: 7-10 лет

старая: 11-14 лет

долгожитель: 15+ лет

Каждому периоду соответствуют свои особенности: питание, активность и ветеринарный уход. Например, пожилым кошкам важно регулярно проверять почки и зубы, а в зрелом возрасте — контролировать вес.

Что влияет на продолжительность жизни

Домашние кошки, которые получают качественный уход, часто живут 15-20 лет и даже дольше. А вот уличные животные, к сожалению, редко доживают до преклонного возраста. На это влияют условия жизни, порода, питание и доступ к ветеринарной помощи.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



